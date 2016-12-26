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Başbakan Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'den kritik görüşme
GÜNDEM

Başbakan Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'den kritik görüşme

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 00:05:50 Güncelleme: 23:17:36 AA

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmede, anayasa değişiklik teklifi ve terör konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Bahçeli arasında Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmede, TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ele alındı.

Görüşmede, ayrıca terörle ilgili konular değerlendirildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 15 saat önce
    haydi hayirli ola inşallh bu ulke için
  • Misafir 24 saat önce
    tamam ya bunlar ortaklar artık bu belli oldu
  • Misafir 26 Aralık 2016 Pazartesi 00:58
    Her toplantı kritik diyorsunuz
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