Başbakan Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'den kritik görüşme

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmede, anayasa değişiklik teklifi ve terör konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Bahçeli arasında Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmede, TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ele alındı.

Görüşmede, ayrıca terörle ilgili konular değerlendirildi.