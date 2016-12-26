Başbakan Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'den kritik görüşme

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmede, anayasa değişiklik teklifi ve terör konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Bahçeli arasında Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmede, TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ele alındı.
Görüşmede, ayrıca terörle ilgili konular değerlendirildi.
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YORUMLAR 3
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Misafir 15 saat öncehaydi hayirli ola inşallh bu ulke için96
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Misafir 24 saat öncetamam ya bunlar ortaklar artık bu belli oldu120
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Misafir 26 Aralık 2016 Pazartesi 00:58Her toplantı kritik diyorsunuz60
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