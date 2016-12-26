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Kuyuya düşen kediyi avcı köpeği kurtardı

Kütahya'da su kuyusuna düşen kediyi fark eden avcı köpeğinin havlamaları sonucu kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kuyudan sağ olarak çıkarılan kedi özgürlüğüne kavuştu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 00:54:53 Güncelleme: 00:56:40 DHA

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'ne bağlı Tunçbilek beldesinde su kuyusuna düşen kediyi avcı köpeği fark etti. Köpeğin uyarısıyla 12 metre derinliğindeki kuyuda olduğu anlaşılan kedi, itfaiye ve arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.

Tunçbilek Beldesi Gürağaç Mahallesi Süleyman Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, avcıların yanında bulunan bir köpek, su kuyusunun yanından geçerken huysuzlaşarak kuyunun ağzına doğru gitti. Köpeğin su kuyusu başında sürekli havlaması üzerine avcılar kuyu içerisinde bir kedi olduğunu görüp durumu itfaiye yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine kuyunun olduğu yere Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri ile AKUT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda 12 metre derinlikteki kuyuda bulunan kedi sağ olarak çıkarıldı. Durumu iyi olduğu anlaşılan kedi Gürağaç Mahallesi'nde sokağa salındı.

Tavşanlı Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Abdullah Şahin, avcılar Halil Durmaz ile İsmail Al'ın yanlarında bulunan köpeğin kuyudaki kediyi fark ettiğini söyleyerek, "Durumu bize bildirdiler. Biz de itfaiye, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve AKUT'tan yardım istedik. Sağolsular gelip hayvanı kurtardılar" diye konuştu.

Gürağaç Avcılık ve Atıcılık Derneği üyesi İsmail Al da, "Köpek kuyunun kenarında havlamaya başlayınca kuyu içerisindeki hayvanı gördüm. Kediyi vaşak sanmıştım. Gelen ekipler onu kuyudan çıkardı" dedi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    Allah hepsinden razı olsun...çok teşekkür ediyorum hepsine....
  • Misafir 13 saat önce
    Dikkat suriyeliler kedi eti yiyor.
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