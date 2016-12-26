İçişleri Bakanı Soylu: Bu milletin kardeşliğine ihanet ettiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bitlis İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kış boyunca fırsat buldukları her zaman bölgeyi ziyaret edeceklerini söyledi.

Bugün demokrasiden söz edenlerin, milleti nasıl tehdit ettiklerini çok iyi bildiklerini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Belediyeleri kazandılar. Kimse ses çıkarmadı. Gittiler yönetmeye başladılar. Demokrasiyi istismar ederek yönetmeye başladılar. Eş başkan atadılar. Her kararlarını demokrasinin, halkın dışında aldılar. Milletin maaşlarından kestiler dağa gönderdiler. Demokrasiyi istismar ettiler. Bu milletin kardeşliğine ihanet ettiler. Kardeşliğini kullandılar ve istismar ettiler. Bizi birbirimizden ayırmaya çalıştılar. Sen kimsin ki Kürt kardeşlerimden beni ayıracaksın. Senin ne aklın yeter ne gücün yeter. Buradaki zenginliğe, anne babalarımızın bize söylediklerine, birlikteliğe, inancımızın bize anlattığına ihtiyacımız var."

Çocukların yerinin, annelerinin yanı olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Onları teröre bulaştıranlar, onlara hasret bırakanlara biz hesap sormayacaksak, bu siyaseti neden yapacağız o zaman. 7 Haziran seçimlerinden sonra Yüksekova'ya gittim. Millet bize ne diyecek, ne anlatacak diye onlarla sohbet ettim. Bu meseleleri nasıl çözeceğiz diye konuşuyordum. Bir iş yerinde bir hanımefendi orada üzgün şekilde yanıma geldi. 'Kızımı elimden aldılar. Bize yardımcı ol. Valiye, kaymakama, jandarmaya söyle ben kızımı görmek istiyorum. Ben istediğimde bana dipçikle vurdular.' dedi. Sen hangi hakikatten, hangi adaletten bahsediyorsun. Terör örgütünün hakimiyetini insanların üzerine korku salarak, insanların en değerli varlıklarını evlatlarını, hürriyetini, özgürlüğünü, bağımsızlığını onlardan alarak ne yapmaya çalışıyorsun. Bugün ne yapıyorsak o annenin evladından kopmaması için yapıyoruz."

"MEMLEKETTE İLERLEME OLDUĞUNDA HEMEN KARŞIMIZA ÇIKTILAR"

Terörü tasfiye ederek bölgedeki insanları zenginliklerle buluşturacaklarını vurgulayan Soylu, 81 ilde üniversite açarak insanların standardını yükseltmeyi, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilmeyi sağlayabilmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Londra'da, Hamburg'da, New York'ta, Berlin'de olanların Bitlis'te de olmasını istediklerini belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da başımıza ne geldiğini, PKK'nın, FETÖ'nün DEAŞ'ın aslında aynı kumpas içinde olduğunu çok net biçimde biliyoruz. Bunu her gün yaşadınız. Memlekette bir adım ilerleme olduğunda hemen karşımıza çıktılar. 17-25 Aralık darbesini gerçekleştirdiler. Geziciler de 17-25 Aralıkçılar da 15 Temmuzcular da 6-7 Ekimciler de aynıydı. Onlar ülkenin büyümesine, kalkınmasına, yatırım hamlesi yapmasına karşı durdular. Ama sizler dimdik durdunuz hiç geri adam atmadınız. Liderinizin peşinde kararlı şekilde durdunuz. Bir taraftan kalkınma, yatırım hamlelerini gerçekleştirirken diğer taraftan da hendeklerle yaktıkları, yıktıklarını yeniden imar etmeye çalışan bir hükümet var. Bir taraftan bombalarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Bir taraftan Tendürek'ten, Lice kırsalından diyordunuz ki 'buralar bizimdir.' Kedi gibi kaçıyorsunuz. Ölümden korkuyorsunuz. Aramızdaki fark budur. Biz ölümden korkmuyoruz. Siz bu milletin kararlılığının ne olduğunu 15 Temmuz'da anlayamayacak kadar alçak, zavallısınız. Milletimiz 15 Temmuz'da sadece 'bu FETÖ terör örgütünü ortadan kaldır' değil, 'istiklaline, bağımsızlığına, hürriyetine, zenginliğine kim müdahale etse onu ortadan kaldır' diye talimat verdi."

"TBMM'NİN YÜCE İRADESİ KARARA BAĞLAYACAKTIR"

Türkiye'nin önemli bir sistem değişikliğine gittiğini dile getiren Soylu, "İnşallah meclisimizde de hayırlı şekilde değerlendirilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüce iradesi bu anlayışı bir karara bağlayacaktır. İnşallah bu millet onayladığında, birinci hamlede ülkemiz ve milletimiz için gerçekleştirdiğimiz kalkınma ve gelişme yürüyüşünü ikinci hamlede de devam ettireceğiz. Bu kararlılığı sizlerde görüyoruz." diye konuştu.