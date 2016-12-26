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Kübra H.
GÜNDEM

Kübra ’nın sır ölümünde kayıp sevgili aranıyor

Beylikdüzü’nde hastane önüne bırakılmasının ardından hayatını kaybeden 20 yaşındaki Kübra H.’nin son saatleriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 01:51:04 Güncelleme: 09:17:12

Kübra H., geçen cuma günü öğle saatlerinde 2 kişi tarafından İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 2 kişi genç kızı hastaneye bıraktıktan sonra ayrılırken, yapılan ilk müdahalede 20 yaşındaki Kübra’nın şekerinin yüksek olduğu görüldü. Doktorlar genç kıza sonda takmak için hazırlık yaparken tecavüz şüphesiyle durumu polise bildirdi.

AİLE CENAZEYİ ALDI

Kübra H., ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Genç kız burada tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan genç kızın yakınları, otopsinin ardından cenazeyi teslim alarak Düzce’ye götürdü. Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri belirledi.

KUZEN GÖZALTINDA

Şüphelilerden 17 yaşındaki İ.B.’nin, gözaltına alınmasının ardından polise verdiği ifadede, “Kübra, amcamın oğlu olan Caner B.’nin sevgilisi olur. Caner emlakçılık yapar. Perşembe günü Kübra İstanbul’a geldi. O gün geç saatlere kadar alkol alıp gezdiler. Gece ise Büyükçekmece’de günlük kiralanan bir evde kaldılar. Olay günü Caner öğle saatlerinde beni arayarak Kübra’nın rahatsızlandığını söyledi. Beraber Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürdük. Doktorlar müdahale ettiği sırada da hastaneden ayrıldık” dediği öğrenildi. Polis 28 yaşındaki Cane,r B.’yi yakalamak için de çalışma başlattı.

MÜSLİM SARIYAR/GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 6
  • Misafir 6 saat önce
    Sorun günlük kiralanan ev değil... Sorun yaşam tarzımızı düzenleyememiz. Belli ki yüksek şekerle hasteneye gittiğine göre komaya girmiş. Sonuç bu...EĞİTİMMMMM ŞARTTTTTTTT.......
  • Misafir 7 saat önce
    DEVLETİMİZ GÜNLÜK KİRALANAN EVLERİ KAPATTIRMALI BİR AN EVVEL BULUNMALI. ADAMLAR EV KİRAYA VERİYORLAR PARAYA PARA DEMİRYORLAR..
  • Misafir 7 saat önce
    Günlük kiralanan evde sorsan sabaha kadar oturduk derler
  • Misafir 8 saat önce
    GÜNLÜK KİRALANAN EV DE ÇOK ŞEY YAPILIR İĞRENÇ BUNLAR
  • Misafir 8 saat önce
    valla bazen kendi insanımızdan utanıyorum.
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