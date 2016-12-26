Kübra ’nın sır ölümünde kayıp sevgili aranıyor

Kübra H., geçen cuma günü öğle saatlerinde 2 kişi tarafından İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 2 kişi genç kızı hastaneye bıraktıktan sonra ayrılırken, yapılan ilk müdahalede 20 yaşındaki Kübra’nın şekerinin yüksek olduğu görüldü. Doktorlar genç kıza sonda takmak için hazırlık yaparken tecavüz şüphesiyle durumu polise bildirdi.

AİLE CENAZEYİ ALDI

Kübra H., ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Genç kız burada tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan genç kızın yakınları, otopsinin ardından cenazeyi teslim alarak Düzce’ye götürdü. Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri belirledi.

KUZEN GÖZALTINDA

Şüphelilerden 17 yaşındaki İ.B.’nin, gözaltına alınmasının ardından polise verdiği ifadede, “Kübra, amcamın oğlu olan Caner B.’nin sevgilisi olur. Caner emlakçılık yapar. Perşembe günü Kübra İstanbul’a geldi. O gün geç saatlere kadar alkol alıp gezdiler. Gece ise Büyükçekmece’de günlük kiralanan bir evde kaldılar. Olay günü Caner öğle saatlerinde beni arayarak Kübra’nın rahatsızlandığını söyledi. Beraber Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürdük. Doktorlar müdahale ettiği sırada da hastaneden ayrıldık” dediği öğrenildi. Polis 28 yaşındaki Cane,r B.’yi yakalamak için de çalışma başlattı.

MÜSLİM SARIYAR/GAZETE HABERTÜRK