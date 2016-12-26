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Nihat Bulca
GÜNDEM

Villada ‘Suriye’ tartışması cinayetle bittiŞüpheli

İstanbul Beykoz’da, 16 yıldır işadamı Sabri Y.’nin yanında aile şoförü olarak çalışan Nihat Bulca (50), villada bıçaklanarak öldürüldü

26 Aralık 2016 Pazartesi, 03:19:23 Güncelleme: 12:06:12

İstanbul’da, işadamı Sabri Y.’nin yanında 16 yıldır aile şoförü olarak çalışan Nihat Bulca (50), bıçaklanarak öldürüldü. İşadamının oğlu Tarkan Y., şüpheli olarak gözaltına alındı. Beykoz Anadolu Hisarı’ndaki olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 16 yıldır aile şoförlüğü yapan evli ve 1 çocuk babası Nihat Bulca, villaya işadamı Sabri Y.’yi almak için gitti. Güvenlik noktasında bekleyen Bulca, işadamının oğlu 48 yaşındaki Tarkan Y. ile güncel konularda sohbet etmeye başladı. Sohbet bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Yine iddiaya göre, tartışma sırasında Tarkan Y., güvenlik noktasındaki bıçakla Nihat Bulca’yı sağ yüzü, sol yüzü, boyun bölümü ve sağ omzundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan Nihat Bulca, tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

KAÇTI, POLİS YAKALADI

Olaydan sonra Tarkan Y., geçtiğimiz ocak ayında boşandığı eşi Ö.U.’yu arayıp şoförleri Nihat Bulca’yı bıçakladığını söyleyerek gelip kendisini almasını istedi. Ayrıldığı eşinin otomobiline binip villadan ayrılan Tarkan Y., Beşiktaş Ulus’ta aracı terk etti. Polisin yaptığı araştırma sonunda Sarıyer’de olduğu belirlenen Tarkan Y., yakalanarak gözaltına alındı. Tarkan Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürülüp sorguya alındı.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Olaydan sonra villaya giden polis, görgü tanığı güvenlik görevlisi H.I.’nın ifadesine başvurdu. Güvenlik görevlisinin, “Tarkan Y., güvenlik noktasına gelip bizimle sohbet ederdi. Cumartesi günü Sabri Y.’yi almaya gelen Nihat Bulca ve yanımıza gelen Tarkan Y. ile yine güvenlik noktasında güncel konulardan sohbet ediyorduk. Nihat Suriyeli çocukların zor şartlarından ve varlıklı ailelerden bahsedince sohbet tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında Tarkan Y., güvenlik noktasındaki bıçakla Nihat’ı yaraladı” diye ifade verdiği öğrenildi.

Talihsiz şoförün cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan alan yakını Mehmet Arı da Tarkan Y. ile Nihat Bulca arasında güncel, siyasi ve Suriye gündeminin tartışıldığını, daha sonra kavganın büyüdüğünü ve olayın yaşandığını iddia etti.

MÜSLİM SARIYAR-MUSTAFA ŞEKEROĞLU/GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 6
  • Misafir 5 saat önce
    Tartışma sebebi biraz anlamsız geldi ama hayırlısı diyelim.
  • Misafir 10 saat önce
    Paranın gücü şimdi 3 .5.ay.yat sarhoştu şuydu buydu cık adalet para demek görün garibanın canındegeri yoktur
  • Misafir 11 saat önce
    rahmetliyi direk suratından ve boynundan bıçaklamış...
  • Misafir 12 saat önce
    bıçak taşıması potansiyel suç işlemeye meyilli olduğu gösteriyor!
  • Misafir 14 saat önce
    zenginin en kıytmetli varlığı parasıdır. canını iste daha iyi :)
  • Misafir 16 saat önce
    Allah rahmet etsin güzel abimize. Tok açın halinden anlamıyor diye boşuna dememişler.
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