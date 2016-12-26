15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 26 Aralık Pazartesi günü raporu.

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KIRIKKALE'DE 1 POLİS TUTUKLANDI

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 polis memurundan 1'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüte üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de, 22 Aralık'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 polis memuru gözaltına alınmıştı. (AA)

SİİRT'TE 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen soruşturmada, Siirt ve diğer illerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda firari olarak aranan 7 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca, 29 Kasım 2016 ve 02 Aralık 2016 tarihli operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 14 Aralık 2016'da adli makamlara sevk edilen 2 şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı" kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi. (İHA)

ADIYAMAN'DA 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adıyaman'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethullahçı Terör Örgütünün adliye ve cezaevi ayağına yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon yapan Adıyaman Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi 23 kişiyi gözaltına almıştı. 23 kişiden 10'u adliyeye sevk edilmiş ve 2 kişi tutuklanmıştı. Polis ekipleri sorgulamaları tamamlanan 9 kişiyi daha adliyeye sevk etti. (İHA)

MALATYA'DA 18 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Malatya'da gözaltına alınan 18 eski polis adliyeye sevk edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında il Emniyet Müdürlüğünde görevli, aralarında daha önce açığa alınan personellerin de bulunduğu değişik rütbelerde 18 personel sorgularının ardından Malatya Adliyesine sevk edildi. (İHA)

AFYONKARAHİSAR'DA 10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Afyonkarahisar'da Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz hafta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şahıs Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şahıslar arasında önceden açığa alınan kamu görevlilerinin de olduğu aktarılırken ayrıca şahıslar polis minibüsünden inerken ellerin plastik kelepçe ile bağlı oldukları da gözlendi. Şahıslardan birisi yanında bulunan laptop çantası ile adliyeye girmek isterken, polis sonradan fark ettiği çantayı şahsın elinden alarak minibüsü koydu.

Şahısların savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkeme sevk edilmeleri bekleniyor. (İHA)

İZMİR MERKEZLİ OPERASYONLARDA 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen 'Gölbaşı-8' operasyonunda, aralarında Kiraz İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi Müdürünün de bulunduğu 8'i kadın, 27 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş ilçesi merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenlendi. Ankara, Denizli, Şanlıurfa ve Manisa illerini de kapsayan operasyonda, himmet toplayıp örgüte maddi destek sağlamak, silahlı terör örgütünün yöneticisi ve üyesi olmak suçlarından, aralarında Kiraz İlçe Milli Eğitim Müdürü, Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, Ödemiş'teki bazı okul müdürleri, öğretmenler, doktor ve esnafların da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, örgütsel dokümanlara ve dijital delillere el konuldu.

Gözaltına alınan 27 kişinin sorgusunun polis tarafından sürdürüldüğü ve ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. (İHA)

BOLU'DA 11 AVUKAT VE 2 ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11'i avukat 13 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

ÇORUM SUNGURLU'DA 12 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik devam eden soruşturma kapsamında 12 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.A., F.Ö., A.S., A.H., C.T., Y.B., Z.B., H.Ö., S.A., A.İ.E., Ş.Ö. ve Z.K. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

ANTALYA'DA 32 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'da Fetullahçı Törer Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında iş adamları, doktor, öğretmen gibi mesleklerden oluşan 3'ü kadın 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PYD operasyonları kapsamında, örgüte mali finans kaynak sağladığı öne sürülen, 3'ü kadın 32 kişi Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Birçoğu iş adamı olan ve içlerinde doktor mühendis öğretmen gibi meslek gruplarından oluşan şüpheliler, bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, FETÖ lideri Fetullah Gülen'e ait video ve ses kayıtları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi. (İHA)

GEBZE'DE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir marketin genel müdürlüğünü yapan A.Y. ve kardeşi M.Y. gözaltına alındı. İki kardeşin genel müdürlüğünü yaptığı şirketin resmiyette sahibi olarak görünen anneleri Z.Y.'nin de gözaltına alındığı operasyon kapsamında emniyet güçleri şahısların ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Şirketin resmi sahibi olması nedeniyle gözaltına alınan anne Z.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan iki kardeşin sorgusuna devam ediliyor. (İHA)

SAMSUN'DA 4'Ü RÜTBELİ 5 POLİS GÖZALTINA ALINDI

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü rütbeli 5 polis gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bu sabah il merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında emniyetin FETÖ/PDY yapılanması içinde oldukları iddia edilen ve halen faal görevde bulunan Komiser yardımcıları Tahir K. (43), Okan G. (39), Dursun G. (43), polis memuru İdris K. (44) ile bir süre önce görevden ihraç edilen emniyet amiri Ahmet K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, işyerlerindeki bürolarda, otomobillerinde ve üst aramalarında ele geçen dijital verilere el konuldu.



Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor. (DHA)

ESKİ HYSK ÜYESİ İBRAHİM OKUR SEKİZİNCİ KEZ ADLİYEDE

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi İbrahim Okur, ifadesi alınmak üzere sekizinci kez Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden jandarma eşliğinde adliyeye intikal ettirilen Okur, cumhuriyet savcılarına ifade veriyor.

Daha önce 7 gün, soruşturmayı yürüten savcılara ifade veren Okur'un ifade işlemi, 2 günlük aranın ardından sürüyor.

İbrahim Okur'un avukatı Çağrı Çetin, müvekkili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, itirafçıların yazılı ve görsel basında yer alan ifadelerinde Okur'a suç isnadında bulunduğunu belirtmişti. Okur, bu dilekçeden bir süre sonra tutuklu bulunduğu İstanbul'dan Ankara'ya nakledilmişti. (AA)

MUĞLA'DA ŞİMDİYE KADAR 337 KİŞİ TUTUKLANDI

Muğlada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 337 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Muğla Valiliği Olağanüstü Hal Bürosundan yapılan açıklamada, 15 Temmuzda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanmış FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmeye kalkışılan darbe girişiminin ardından, aralarında Marmariste Cumhurbaşkanının kaldığı otele suikast teşebbüsünde bulunan teröristlerin de bulunduğu sanıklar dahil il genelinde geniş çaplı operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Muğla ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütünün il yapılanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütüne mensup olduğu veya örgüte yardım ettiği iddiası ile iş adamları, öğretmen, yönetici, hakim, savcı, asker, polis gibi kamu görevlilerinin bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 737 kişi gözaltına alınırken, 337 kişi tutuklandı, 258 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 110 kişi serbest bırakıldı, 31 kişi başka illere sevk edildi, bir kişinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor."

Açıklamada ayrıca aynı dönemde FETÖ/PDY, PKK/KCK ve diğer terör örgütleri ile bağlantısı nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname ile 547 kamu personelinin ihraç edildiği, 340 personelin ise görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Muğla ve ilçelerinde 14 okul, 21 yurt, 10 dernek, 5 sendika, 8 dershane, 19 verici istasyonu, 1 ajans, 2 kurs, 1 gazeteye de kapatma ve idari tedbir kararı uygulandığı kaydedildi.

Öte yandan, aynı süreçte PKK/KCK, DEAŞ ve DHKP-C terör örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütüne üye 16 şüphelinin yakalandığı, bu kişilerden 3ünün tutuklandığı, 5i hakkında adli kontrol uygulandığı, 8 kişinin ise serbest bırakıldığı bildirilen açıklamada, kentte DEAŞ terör örgütü üyesi 2, DHKP-C terör örgütü üyesi 1 şüphelinin de gözaltına alınmalarının ardından adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. (AA)

ESKİŞEHİR'DE 3 KİŞİ YAKALANDI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma doğrultusunda kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 2'si öğretim üyesi biri memur 3 kişi yakalandı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 41'e çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FETÖ/PDY'nin ESOGÜ yapılanmasına yönelik 23 Aralık'ta düzenlenen operasyonda profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)