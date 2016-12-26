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Bayburt, Antalya ve Erzincan'da okullar tatil edildi

Bayburt, Antalya ve Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle, il genelinde eğitime 1 gün ara verildi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 09:18:26 Güncelleme: 10:34:15 AA

Bayburt'ta kar yağışı dolayısıyla il genelinde bugün eğitim öğretim yapılmayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün eğitim öğretime ara verildi.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

VATANDAŞLAR KEYİFLİ DAKİKALAR YAŞADI

Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Akseki merkezi ile bağlı mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, hafta sonu Aksekinin Akçeşme, Püser Boğazı ve Zomana mevkilerine gelen vatandaşlar, kar keyfi yaşadı. Özellikle kar yağışı görülmeyen Alanya ve Manavgat ilçelerinden bölgeye gelenler, eğlenceli vakit geçirdi.

ERZİNCAN'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son tahminlere göre il genelinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için bu kararın alındığı vurgulanan açıklamada, "Erzincan il merkezi, ilçelerin tamamında 26 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

 

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