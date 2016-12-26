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Bursa'da iki genç kendilerine uyuşturucu sattırdığını iddia ettikleri kişiyi öldürdü

Şüpheliler alınan ilk ifadelerinde Metin Yıldırım'ın kendilerine uyuşturucu madde sattırdığını, artık satış yapmak istemediklerini söyleyince Metin Yıldırım'ın kendilerini tehdit etmesi üzerine öldürdüklerini ileri sürdü

26 Aralık 2016 Pazartesi, 09:36:33 Güncelleme: 09:38:15 DHA

Bursa'da Ömer A. ile Recep Ö., kendilerine zorla uyuşturucu sattırdığını öne sürdükleri Metin Yıldırım'ı dün gece öldürdü.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Otrabağlar Mahallesi Çinici Sokak'ta meydana geldi. Ömer A. ile Recep Ö., kendilerine uyuşturucu madde sattırdığını iddia ettikleri Metin Yıldırım ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer A. belindeki silahı çıkarıp Yıldırım'a 5 el ateş ederken, Recep Ö. de 3 yerinden bıçakladı. Ömer A. ile Recep Ö. olay yerinden kaçarken, silah sesini duyanlar Metin Yıldırım'ı kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ve Yıldırım Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından görgü tanıklarından alınan eşgal bilgilerinin ardından Ömer A. ile Recep Ö.'yü Ortabağlar Caddesi'nde yakalandı. Şüpheliler alınan ilk ifadelerinde Metin Yıldırım'ın kendilerine uyuşturucu madde sattırdığını, artık satış yapmak istemediklerini söyleyince Metin Yıldırım'ın kendilerini tehdit etmesi üzerine öldürdüklerini ileri sürdü. Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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