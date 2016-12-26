El Bab'da yaralanan 1 asker şehit oldu

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan sözleşmeli er Mehmet Ünal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 19 Aralık'ta yaralanan sözleşmeli er Mehmet Ünal, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düştü.
Şehit Ünal'ın naaşı, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa getirildi.
Şehidin cenazesi, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından havayoluyla memleketi Yozgat'a gönderilecek.
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YORUMLAR 4
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Misafir 9 saat öncemekani cennet olsun ailesine sabirlar versin cenabi Allah00
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Misafir 11 saat önceşehitlerin kanı yerde kalmayacak bu yapanlar ağır bedelini ödemeli.30
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Misafir 12 saat önceAllah rahmet etsin60
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