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Fırat Kalkanı, Suriye
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El Bab'da yaralanan 1 asker şehit oldu

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan asker, sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:13:02 Güncelleme: 10:57:45 AA

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan sözleşmeli er Mehmet Ünal, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 19 Aralık'ta yaralanan sözleşmeli er Mehmet Ünal, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düştü.

Şehit Ünal'ın naaşı, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa getirildi.

Şehidin cenazesi, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından havayoluyla memleketi Yozgat'a gönderilecek.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 9 saat önce
    mekani cennet olsun ailesine sabirlar versin cenabi Allah
  • Misafir 11 saat önce
    şehitlerin kanı yerde kalmayacak bu yapanlar ağır bedelini ödemeli.
  • Misafir 12 saat önce
    Allah rahmet etsin
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