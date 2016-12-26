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15 temmuz, fetö, mahkeme
GÜNDEM

Darbe girişiminin ilk askeri duruşması Denizli'de başladı

Darbe girişiminin ilk askeri duruşmasında 42'si tutuklu, 60 şüpheli asker için 3 defa ağırlaştırılmış müebbet, 1 defa 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor

26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:18:12 Güncelleme: 11:15:11 İHA

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, Denizli'deki askeri oluşumunun anlatıldığı ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmakla suçlanan ve aralarında 11. Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu, 60 şüpheli asker hakim karşısına çıktı. Dava, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılan rütbeli askerlerin yargılanacağı ilk dava olma özelliğini de taşıyor.

Denizli'de 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılan ve aralarında 11'inci Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, Denizli Merkez eski Komutanı Albay Z.İ., Söke 11. Komando Tugayı eski Komutan Yardımcısı Kurmay Albay E.A., Kurmay Yarbay A.Y., Binbaşı E.Y., Yüzbaşı M.A., A.S., A.A., gibi rütbeli askerlerin bulunduğu, 2'si serbest, 1'si yakalamalı, 15'i adli kontrollü, 42'si tutuklu, toplam 60 sanık hakim karşısına çıktı. Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava, Denizli'de darbe girişiminin en önemli ayağını oluşturuyor. Duruşma, FETÖ/PDY davaları nedeniyle Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde görülecek. İzmir Buca Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan bazı tutuklu sanıklar, duruşma için Denizli'ye getirildi. Duruşma salonuna önce sanıklar, sanık avukatları ile yakınları, daha sonra basın mensupları alındı. Duruşma sanıkların kimlik tespiti ile başlarken, iddianamenin okunmasının ardından şüphelilerin ifadesi alınmaya başlanmaya başlayacak.

Duruşmanın yapıldığı EGS Kongre ve Kültür Merkezinin etrafından polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Duruşmaya sanık yakınları arandıktan sonra içeri girebildiler. Kongre Merkezinin dışında bahçesinde bir ambulans bekletildi.

"SANIKLAR 3'ER DEFA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANACAK"
Sanıklar, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçlarından Türk Ceza Kanunu'nun 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1, yine Türk Ceza Kanunu'nun 53, 55, 58/9 ve 63. Maddelerinden yargılanacak. Şüpheliler, 3 defa ağırlaştırılmış müebbet, 1 defa 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    idam nerede idam, idam istiyoruzzz
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