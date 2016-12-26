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Kayseri'de bir kişi babasını öldürdü

Kayseri'de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı babasıyla tartışma yaşayan 30 yaşındaki şahıs, tartışmanın alevlenmesiyle babasını av tüfeğiyle vurdu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:34:33 Güncelleme: 10:37:21 İHA

Kayseri'de bir kişi tartıştığı babasını av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre Uğurevler Mahallesi 254. sokakta meydana gelen olayda Yusuf A. (30) ile babası Mehmet A. (54) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile Yusuf A., babasına av tüfeği ile 2 el ateş etti. Olayın ardından ağır yaralanan Mehmet A., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi olarak Yusuf A. ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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