26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ÇANAKKALE BOĞAZI
GÜNDEM

Doğalgaz tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan doğalgaz tankerinin geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 11:03:16 Güncelleme: 11:04:37 AA

Bahama bandıralı "Berge Arzew" adlı doğalgaz tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) Marmara Ereğlisi'ne götüren 277 metre ve 93 bin 844 groston ağırlığındaki tankere, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-10" adlı römorkörler eşlik etti.

Çanakkale Boğazı, tankerin geçişi sırasında tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Yetkililer, tankerin Marmara Denizi'ne ulaşmasının ardından deniz trafiğinin normale döneceğini bildirdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hava durumu 26.12.2016
GÜNDEM

Meteoroloji'den İstanbul ve bu iller için kritik kar ...
Kayseri bombalı saldırısı doğalgazlı otobüs planlanarak yapılmış
GÜNDEM

Hain saldırıda "doğalgaz" detayı!
FETÖ'cü darbeciler Akıncı Üssü'nde yakıt tanklarını sığınağa saklamışlar
GÜNDEM

FETÖ'cüler Akıncı Üssü'nde yakıt tanklarını oraya ...
İçişleri Bakanlığı: 508 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM

İçişleri terör bilançosunu açıkladı!
FETÖ'nün TÜRKSAT saldırısına "5'er kez ağırlaştırılmış müebbet" istendi
GÜNDEM

FETÖ'nün TÜRKSAT saldırısına 5'er kez ağırlaştırılmış ...
Kayseri'de şehitlerimiz için "sevgi ve saygı" nöbeti
GÜNDEM

Dondurucu soğuğa rağmen her gün 9 saat...
Siirt'te PKK operasyonu
GÜNDEM

SİİRT'TE PKK'YA OPERASYON

Sağlık çalışanlarından şiddet protestosu
GÜNDEM

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ŞİDDET PROTESTOSU
Anayasa teklifinin 1. maddesi geçti
GÜNDEM

ANAYASA TEKLİFİNİN İLK MADDESİ KABUL EDİLDİ
İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: İmam hatip okulları güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyor
GÜNDEM

"İMAM HATİP OKULLARI GÜZİDE BİR NESLİN YETİŞMESİNE VESİLE OLUYOR"
Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı
GÜNDEM

RUS ELÇİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN HABERLERE YAYIN YASAĞI