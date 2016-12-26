Batman'da 14 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Batman'ın Sason ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki çocuktan bir haftadır haber alınamıyor.

Sason'da 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Hakan Ayaz'ın bir hafta önce evden çıktığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Oğlunun okul çıkışı bir grup arkadaşıyla Sason'dan Batman'a geldiğinin haberini aldığını belirten baba Sadettin Ayaz, "Aramadığım yer kalmadı. Oğlum 4 çocuğumun en büyüğüdür. Günlerdir gitmediğim yer kalmadı.

Allah rızası için onu gören, bulan veya yerini bilen bize ya da polise haber versin. Ailece gözümüze uyku girmiyor. Ne yapacağımız şaşırdık. Her tarafa oğlumun bulunması için fotoğraflarını yapıştırdım" dedi.