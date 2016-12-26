Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davada, Soma Holding Yönetim eski Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ilk kez ifade verdi. Talimat yoluyla ifadesi alınan Alp Gürkan, 37 şikayetçinin katıldığı duruşmada savunmasını yaptı. Gürkan, Aralık 2013'te yaşının ilerlemesi nedeniyle yönetim kurulundan istifa ettiğini belirterek "Yerime oğlumu getirdim. İşletmede hiçbir ilgim kalmamıştır" diyerek beraatini talep etti.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Alp Gürkan ve Mustafa Yiğit ile 37 madencinin ailesi "müşteki" sıfatıyla katıldı. Kimlik sorgusu yapılan Alp Gürkan emekli olduğunu ve 2 bin lira aylık geliri olduğunu beyan ederken; sanık Mustafa Yiğit muhasebeci olduğunu ve aylık gelirinin 9 bin 900 lira olduğunu belirtti.

"SUÇSUZUM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Sanık sandalyesine çıkan Alp Gürkan, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum" diyerek savunmasını yazılı sundu. Gürkan'ın avukatı Abdurrahman Gök de müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını istedi. Müşteki avukatları ise Alp Gürkan'a soru sorabilmek için ifadesini özetlemesini istediler.

"MEVZUATA AYKIRI BİR İŞLEM YAPILDIĞINI SANMIYORUM"

Bunun üzerine tekrar sanık sandalyesine alınan Alp Gürkan, "2013 yılı Aralık ayında yaşımın ilerlemesi nedeniyle yönetim kurulundan istifa ederek ayrıldım. Yerime oğlumu getirdim. Ondan sonraki süreçte işletmeyle bir ilgim kalmadı. Şirkette neler oldu bilmiyorum. Oğlumun madencilikle bilgisi ve ilgisi olmadığından dolayı işletmeden ayrıldıktan sonra Ramazan Doğru'yu yönetim kuruluna aldım. Ancak emekliligimden önceki safhada tüm mevzuat kurallarına uyulmuştur. Benden sonra da mevzuata aykırı bir işlem yapıldığını sanmıyorum. Bu şirket Türkiye'de ileri madencilikle ilgilenmiş, 7 bin kişinin çalıştığı bir işletmedir. Bu olayın herhangi bir şekilde normal bir maden kazası olduğu kanısında değilim. Olaydan sonra bütün raporları takibe aldım. Bilirkişilerin vermiş oldukları raporlar sadece kurgudan ibaret. Ben hukukçu değilim, mühendisim. Bizim kurgumuz daha mantıklıdır" diye konuştu.

"2014'E KADAR HİÇBİR KAZA OLMADI"

Şikayetçi avukatlarının "Önüne geçilemeyen yangınların yaşandığı bir işletmeyi nasıl devraldınız?" sorusuna Gürkan, "Biraz madencilikle ilgili bilgi sahibi olunsa bu soru sorulmazdı. Bu tip ocaklarda yangın çıkabilir, biz 20 senedir o bölgedeyiz. Soma'daki tüm maden sahaları yangına müsaittir. Ama yetiştirdiğimiz ekiple yangına müdahale ederiz. Yangın riskinden dolayı bu işletmenin işletilemeyeceği kanısında değiliz. İşletmeyi tamamen yeniledik. Kademeli üretime başlanmıştır. 2009'dan 2014'e kadar madende hiçbir kaza da olmamıştır" diye cevap verdi.

"ŞİRKETLERİ AYAKTA TUTABİLMEK İÇİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPTIM"

Gürkan, şikayetçi avukatlarının "Rahatsızlandığınız için emekli olduğunuzu söylüyorsunuz, ancak Tilaga Madencilik'in yönetim Kurulu Başkanı olarak görünüyorsunuz?" sorusunu da "Olaydan sonra işletmenin tüm yöneticileri tutuklandığı için şirketleri ayakta tutabilmek adına yönetim kurulu başkanlığına geçtim. Ancak şirketlerin yönetimine de genel müdür atadım" şeklinde yanıtladı.

"ÜRETİM MEKANİZE HALE GELDİĞİ İÇİN YÜKSELDİ"

"Yıllık 1,5 milyon ton olarak belirlenmiş üretimi 3 milyon tona nasıl çıkardınız?" sorusuna ise Gürkan, "Üretim ileri düzeyde mekanize hale geldiği için yükselmiştir" diye cevap verdi. Gürkan, "Havalandırmaya ilişkin revizyonları neden uygulamadınız" sorusuna da "Bu konu benim ihtisas alanım değil. Teknik bilgim yok" diye yanıt verdi.

USUL TARTIŞMALARININ ARDINDAN SORU CEVAPLAMADI

Gürkan'ın sorgusu yapıldığı esnada avukatları hemen hemen tüm sorulara itirazda bulundu. Şikayetçi avukatları etkin sorgulama haklarının olduğunu belirterek sorularının engellenmemesini talep etti. Ancak mahkeme başkanı, talimat mahkemesi olduğu ve tüm dosyanın kendilerinde olmadığı gerekçesiyle soruları buna göre sorulması uyarısında bulundu. Bir süre yaşanan usul tartışmalarının ardından Alp Gürkan, diğer sorulara cevap vermeyeceğini belirtti.

DİĞER SANIK DA BERAATİNİ TALEP ETTİ

Diğer sanık Mustafa Yiğit ise "Hayatını kaybeden çalışanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bilirkişi raporunda yazanları ve iddianameyi kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, talimat gereğinin yerine getirildiğini belirterek dosyanın asıl mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Duruşma salonundan çıkmayan Gürkan'ın tüm şikayetçiler adliyeden çıkarıldıktan sonra arka taraftan çıkarıldığı öğrenildi.