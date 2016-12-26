FETÖ'nün TÜRKSAT saldırısına "5'er kez ağırlaştırılmış müebbet" istendi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında televizyon yayınlarını kesmek için cuntacı askerlerin ele geçirdiği savaş uçaklarının bombaladığı TÜRKSAT'ta yaşananlara ilişkin ayrıntıların yer aldığı savcılık fezlekesi tamamlandı.

Gölbaşı Cumhuriyet Savcısı Cengiz Akgül'ün hazırladığı, 25 şüpheli ile 54 müştekinin yer aldığı 63 sayfalık fezleke, Gölbaşı'nda ağır ceza mahkemesi bulunmaması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, TÜRKSAT'a silahlı saldırı yaparak iki kişiyi şehit eden cuntacı askerler hakkında "beşer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" talep edilirken, televizyon yayınlarını kesmek için darbecilerle hareket eden mühendisler Salih Mehmet Dağköy, Burhan Güneş, Aydın Yavuz, Birol Baki ve Uğur Özüdoğru hakkında ise "üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istendi.

Ayrıca şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu malına zarar vermek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "kasten adam yaralamak" ve "nitelikli yağma" suçlarından da cezalandırılmaları talep edildi.

BORDO BERELİLERDEN EKİP KURULDU

TÜRKSAT'ta 15 Temmuz gecesi yaşanan kanlı saldırının detaylarına yer verilen fezlekede, darbe girişiminin başlamasıyla Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT çalışanlarının bina girişlerine barikatlar kurarak, muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptıkları kaydedildi.

Darbe karşıtı program yapan televizyonların yayınlarını kesmek için TÜRKSAT'ı ele geçirmeye karar veren cuntacıların Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında bir araya gelerek operasyonu planladıkları bildirilen fezlekeye göre, Yarbay Eray Uçkun komutasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinden oluşan tam teçhizatlı bir tim kuruldu.

Timdekiler tanınmamak için üniformalarındaki isimlik ve rütbelerini söktü. Hazırlıkları tamamlayan askerler saat 00.45'te iki helikopter ile TÜRKSAT'a götürüldü. İndirme sırasında TÜRKSAT nizamiyesinde araçların girişini engellemek için kurulan barikatları ağır silahlarla ateş altına alan darbeciler, kurum çalışanı Muhammed Emin Sergili ile Halil Ersoy'u yaraladı. Saat 00.55'te havadan indirme yapan askerler, nizamiyedeki güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek, silah ve telefonlarına el koydu.

İşletme Direktörü Ahmet Özsoy darbecilerin kuruma saldırdığının haberini alınca güvenlik amiri Ferhat Derecik ve şoförü Ali Karslı ile nizamiyeye doğru hareket etti. Bu sırada kendilerine doğru gelen aracı uzun namlulu silahlarla yaylım ateşine tutan cunta ekibi, Özsoy ve Karslı'yı şehit etti, Derecik'i ise ağır yaraladı.

TÜRKSAT'ta kontrolü sağlayan darbeciler, televizyon yayınlarını kesmek için görevlileri silah zoruyla tehdit etti. Ancak istediklerini yaptıramayan darbeciler zor kullanmaya devam ederek görevlilerden A.A'ya yeniden silah doğrultup yayınları kesmesini bir kez daha istedi. Bunun üzerine A.A, ulusal televizyonların yayında kalmalarını sağlamak için yerel kanalların yayın sisteminin bulunduğu bölüme geçerek burada darbecileri uzun süre oyaladı.

YAYINI KESEMEYİNCE BOMBALADILAR

Cunta ekibinin başında bulunan Yarbay Uçkun, baskı ve tehditlere rağmen yayını kesemeyeceklerini anlayınca telefon ile irtibat sağladığı kişilerden destek istedi.

Bunun üzerine Kocaeli ve İstanbul'dan Ankara'ya gelen, yayın ve telekomünikasyon alanında uzman mühendisler Salih Mehmet Dağköy, Burhan Güneş, Aydın Yavuz ve Birol Baki, televizyon yayınları kesmek için TÜRKSAT binasına girmek istedikleri sırada Gölbaşı emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Dışarıdan da bekledikleri desteği alamayan darbeciler, TÜRKSAT'ın ele geçirdikleri savaş uçakları tarafından bombalanmasına karar verdi. Sivillere yerleşkenin bombalanacağını, bir an önce alanı terk etmeleri gerektiğini bildiren cuntacılar, kuruma ait araçlarla olay yerinden kaçtı.

Darbeci tim, TÜRKSAT'tan uzaklaştıktan sonra cuntanın merkezi Akıncı Üssü ile irtibata geçti. Akabinde pilot Yüzbaşı Hüseyin Türk, Albay Ahmet Özçetin ile 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş'un emriyle TÜRKSAT'ı 4 kez bombaladı.

"DARBE TEŞEBBÜSÜ", "KASTEN ADAM ÖLDÜRME", "YAĞMA"

Darbe girişiminin bastırılmasında sonra TÜRKSAT baskınına ilişkin soruşturmayı yürüten Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, cuntacıların kimliklerini tespit etmek için kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin görevli olduğu ÖKK'dan da destek alan savcılık, Piyade Yarbay Eray Uçkun'un başında bulunduğu timde, Tayfun Karaöz, Ergün Özyurt, Osman Kemal Küçük, Ersan Kuluçlu, Ercan Şen, Harun Olgun, Osman Kılıç, İbrahim Altınok, İbrahim Yılmazbaş, Uğur Kapan ve Abdullah Ateş Temur'un yer aldığını tespit etti.

Olaya ilişkin hazırlanan fezlekede, şüpheli askerlerin, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları" içeren "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" hükmünü içeren 309, "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" hükmünü düzenleyen 311 ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" cezasını içeren 312. maddeleri uyarınca üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Aynı sanıklar hakkında TÜRKSAT çalışanları Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'yı şehit ettikleri için de ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Darbe girişimi sırasında televizyon yayınlarını kesmek için TÜRKSAT'a girmeye çalıştıkları sırada yakalanan mühendisler Salih Mehmet Dağköy, Burhan Güneş, Aydın Yavuz, Birol Baki ve bunlara yardım eden mühendis Uğur Özüdoğru hakkında da TCK'nın aynı hükümleri gereği üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Ayrıca şüphelilerin tamamının "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken bazı şüphelilerin de "kamu malına zarar vermek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "kastan adam yaralamak" ve "nitelikli yağma" nedeniyle de ayrı ayrı cezalandırılmaları gerektiği vurgulandı.

Öte yandan TÜRKSAT saldırısına katılan bazı darbeci askerlerin firari oldukları, yakalanmaları için gerekli çalışmaların devam ettiği belirtildi.