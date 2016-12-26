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Suriyeli Gözyaşı: Erdoğan amcayı görmek istiyorum

26 Aralık 2016 Pazartesi, 11:30:44 AA

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy verdiği "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" başlıklı fotoğraftaki Suriyeli Gözyaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istediğini söyledi

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    Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oy verdiği "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" başlıklı fotoğrafın kahramanı 5 yaşındaki Gözyaşı'nın hayali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek.

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    Suriye'deki iç savaşta rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halid Nasır'ın 5 yaşındaki kızı Gözyaşı'nın ''Benim gözlerimi alıp babama verin. O görsün ve beni sevsin.'' sözleriyle harekete geçen sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler, aileye destek oldu.

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     Bir kez ameliyat ettirilen baba Mamun Halid Nasır'ın bir ameliyat daha geçirmesi gerekiyor.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 1 saat önce
    bir baba olarak bu resimdeki kızı ve babasını gördükten sonra hayat onlar için acı ama ALLAH yücedir yüzleri gülecektir inşlalh sabır sabır
  • Misafir 3 saat önce
    bu adam türkiyeye getirilip ne tedavi gerekiyorsa yaptırılmalı, türkiye ve türk insanı büyüktür
  • Misafir 3 saat önce
    çok acı, allah insanı, anasız babasız çaresiz ve muhtaç bırakmasın
  • Misafir 3 saat önce
    bu adama yardım edip kızının yüzünü güldürmeliyiz
  • Misafir 3 saat önce
    reisin yüreği yufkadır, dayanamaz çocuklara
  • Misafir 3 saat önce
    yeterki isteğin o olsun, reis kayıtsız kalmaz
  • Misafir 3 saat önce
    gözyaşı diye isim niye verilirki:((
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