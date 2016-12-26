Suriyeli Gözyaşı: Erdoğan amcayı görmek istiyorum

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Babasının tamamen sağlığına kavuşması için bir kez daha ameliyat olması gerektiğini anlatan Gözyaşı, "Babam kısmen de olsa beni görüyor ve seviyor. Onun tamamen iyi olmasını istiyorum. Sesimi duyup bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Babamın protez bacakları olursa onunla birlikte oyun oynamak ve yürümek isterim." dedi.