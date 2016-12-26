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Ali Sezai Yalçın, el bab, suriye, tsk, fırat kalkanı
GÜNDEM

El Bab şehidi Ali Sezai Yalçın'dan geriye silah arkadaşlarıyla söylediği türkü kaldı

Terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'daki saldırısında şehit olan Ali Sezai Yalçın'dan geriye türkü söylediği görüntüler kaldı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 11:30:46 Güncelleme: 11:41:43 DHA

Suriye'de devam eden 'Fırat Kalkanı' harekatında, El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen askerlerden 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'dan geriye, görev yaptığı Suriye'de üç silah arkadaşı ile birlikte türkü söylemesinin görüntüleri kaldı.

Geçen cuma günü Tokat'ın Erbaa İlçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan, Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın, Suriye'de üç silah arkadaşı ile birlikte söylediği türkünün videosu ortaya çıktı. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda, şehit Uzman Çavuş Yalçın'ın, ilk olarak "Yer bilinmedik yerler, Suriye" dediği duyuluyor.

Daha sonra şehit Ali Sezai Yalçın ile üç arkadaşı, 'Mihriban' türküsünü söylüyor. Videoda ayrıca askerlerin Türkiye'ye selam göndermeleri yer alıyor. El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın, şehit olmadan 25 gün önce nişanlanmıştı.

 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 2 saat önce
    Sehidimmmmm mekanin cennet olsun allahim yardim ciniz olsunn
  • Misafir 3 saat önce
    Allah hakiki müslümanları korusun ve yüceltsin bizleri de onlardan eylesin
  • Misafir 3 saat önce
    allah türkü korusun ve yüceltsin..
  • Misafir 4 saat önce
    mekanınız cennet olsun Peygamber Efendimiz (sav) komşunuz olsun
  • Misafir 4 saat önce
    Allah rahmet eylesin!.
  • Misafir 4 saat önce
    Kahraman askerimize Allah rahmet eylesin.
  • Misafir 4 saat önce
    mekanı cennet olsun
  • Misafir 4 saat önce
    hepsinin intikamı alınacak inşallah, allah türk askerini korusun
  • Misafir 4 saat önce
    hepsi gururumuz, mekanları cennet olsun
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