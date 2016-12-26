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Kayseri, bombalı saldırı
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Kayseri bombalı saldırısı doğalgazlı otobüs planlanarak yapılmış

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan 20 askerin tedavisi sürüyor

26 Aralık 2016 Pazartesi, 11:45:33 Güncelleme: 12:09:34 DHA

Kayseri'de 17 Aralık'da meydana gelen 14 askerin şehit olması 56'sının yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırının PKK terör örgütü tarafından doğalgazla çalışan otobüs planlanarak yapıldığı ancak, askerleri taşıyan aracın dizel yakıtlı oluşunun daha fazla can kaybı olmasını engellediği ortaya çıktı. Bu arada olayla ilgili gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

1'inci Komando Tugayının Talas ilçesi Zincidere mahallesi General Vecihi Akın Kışlasından çarşı izinine çıkan mavi bereli Mehmetçikleri taşıyan otobüs, Talas Caddesi, Erciyes Üniversitesi kampusu Acil Servis girişindeki durakta, solundan yaklaşan sahte plakalı hafif ticari aracın PKK'lı terörist tarafından patlatıldı. Olay yerinde ve ERÜ Tıp Fakültesi hastanesinde 14 komando şehit oldu. 56 asker yaralandı.

Olay sonrası polis çok yönlü soruşturma başlattı. Aralarında 38 AB 180 plakalı otobüs sürücüsünün de bulunduğu gözaltındaki şüpheli sayısı İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişiyle birlikte 23'e yükseldi. Şüphelilerin İstanbul, Adana, Kayseri ve Şanlıurfa illerinden oldukları ve halen Terörle Mücadele Şubesi (TEM) tarafından çapraz sorguya tabi tutuldukları, olayla ve PKK örgütü ile ilgili bağlantılarının delillendirilmesine çalışıldığı ifade edildi.

OTOBÜS DİZEL YAKITLI OLDUĞU İÇİN PATLAMADI

Şanlıurfa'dan çalınan hafif ticari araçla, Adana üzerinden Gaziantep- Kahramanmaraş otoyolundan Kayseri'nin Sarız İlçesi'ne gelen Van Özalp nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki PKK'lı terörist Kasım Yıldırımçakar'ın Pınarbaşı İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonundan LPG aldığı ve daha sonra saat 01.30-02.00 sıralarında Kayseri kent merkezine geldiği anlaşıldı.

Talas İlçesi'nde çarşı izinine çıkan askerlerin içinde bulunduğu 2 halk otobüsünün güzergahının bulunduğu Komando Caddesi'ne yakın, PKK'lı terörist, boş bir arazideki ağacın altına hafif ticari aracını park ve kamufle ederek, geceyi burada LPG'li hafif ticari aracın kaloriferini çalıştırarak geçirdi. Fabrikasyon olarak RDX ve PETN maddelerinden hazırlanmış TNT ile güçlendirilmiş, hafat ticari araçtaki yaklaşık 20 kiloluk bombayı terörist, 38 AB 180 plakalı otobüse solundan yaklaşarak, patlattı.

KİMLİK KESİNLEŞMEDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal laboratuvarından gelen sonuçlar bombanın türünü netleştirdi. ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda tutulan PKK'yı teröristin ceset parçalarından alınan DNA örneği ile Vanlı aileden alınan DNA'nın eşleştirilmek üzere Ankara'ya gönderildiği, sonucun henüz Kayseri'ye ulaşlamadığı, kimliğin kesinleşmesi halinde cesedin ailesine verileceği kaydedildi.

Kayseri'yi kana bulayan teröristin, askerleri taşıyan iki otobüsten doğalgazlı olanı değil, dizel yakıtla çalışanı hedef almasının, daha fazla can kaybını önlediği ortaya çıktı. Yetkililer, "Otobüsün doğalgazlı olması halinde bombanın patlamasının ardından havaya uçardı. Can kaybı daha fazla olurdu. Terörist büyük ihtimalle planını doğalgazlı otobüse göre yapmıştı'' yorumunda bulundu.

YARALI SAYISI 20'YE DÜŞTÜ

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 17 Aralık'ta meydana gelen ve 14 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan 56kişiden 20'sinin ERÜ Tıp Fakültesi ve Kayseri Eğitim Hastanesinde tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Vali Kamçı, "Olay anından bugüne kadar fedakarca çalışan hastane personellerimize teşekkür ediyor, şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

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