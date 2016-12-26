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Kayseri'de şehitlerimiz için "sevgi ve saygı" nöbeti

Kayseri'de yaşayan 62 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, 14 askerimizi şehit verdiğimiz durakta, ay- yıldızlı bayrağı ile her gün 08.00- 17.00 saatleri arasında nöbet tutuyor

26 Aralık 2016 Pazartesi, 11:51:46 Güncelleme: 11:59:45 DHA

Kayseri'de işçi emeklisi 62 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, 17 Aralık'ta patlamanın olduğu ve 14 askerin şehit düştüğü otobüs durağında, her gün ay yıldızlığı bayrağı ile 9 saat 'Şehitlere saygı, bayrağa sevgi nöbeti' tutuyor.

Talas Caddesi'nde 17 Aralık'ta meydana gelen ve 14 askerin şehit olduğu otobüs durağı duyarlı çok sayıda kişinin dua ettiği ve saygı nöbetinde bulunduğu yer oldu. Şehitlere saygı, bayrağa sevgi nöbeti tutan 2 çocuk babası Fevzi Kurtoğlu, patlamanın olduğu olay yerine 8 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Mahallesi'ndeki evinden gelerek ay- yıldızlı bayrağı ile her gün 08.00- 17.00 saatleri arasında zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında nöbet tutuyor. Vatan ve bayrak sevgisinin yatmakla olmayacağını söyleyen Kurtoğlu, şöyle dedi:

"Patlamadan 2 gün sonra 14 askerimizin şehit düştüğü otobüs durağına gelerek nöbet tutmaya başladım. 2 çocuğum var. Birisi askerden yeni geldi. Çocuklarımız askerde nöbet tutarken, can verirken evde yatmakla vatan sevgisi olmaz. Hava ne kadar soğuk olursa olsun burada nöbet tutmaya devam edeceğim."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 59 dakika önce
    helal olsun be şu yaşadıklarımıza bakarak var böyle insanlar hala demek gurur verici
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