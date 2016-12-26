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İçişleri Bakanlığı: 508 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı düzenlenen terör operasyonları hakkında bilgi verdi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 11:52:23 Güncelleme: 12:40:56 HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 508 kişi gözaltına alındı. 

İçişleri Bakanlığı 19-26 Aralık tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonları hakkın açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: 

"Son bir hafta içerisinde(19-26 Aralık 2016) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin Hava ve Kara unsurlarınca 220 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda;
4’ü ölü,
1’i yaralı,
4’ü sağ olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 508 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 78 kişi tutuklanmıştır.

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;
Teröristler tarafından kullanılan 3 sığınak/barınak/mağara ve
Tuzaklanan 18 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,
60 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,
12 el bombası,
13’ü ağır ve uzun namlulu ( 1 M-16, 1 P.Tf., 11 Kaleşnikov) olmak üzere 36 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.

TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA;
Piyasa değeri 13.666.000 TL olan;
322 kg Esrar,
31.618 adet Uyuşturucu Hap,
9 kg Sentetik Kannabinoid (BONZAİ),
2 kg Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş,

Ayrıca piyasa değeri 11.852.491 TL olan;
1.638.765 adet Kaçak Sigara,
92.284 litre Akaryakıt ele geçirilmiş ve bu kapsamda 390 kişi gözaltına alınmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;
419’u denizlerde olmak üzere 1.960 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 29 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 13’ü tutuklanmıştır.

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA;
Deaş terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 78 kişi gözaltına alınmış bunlardan 12‘si tutuklanmıştır.

FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA;
1.096 kişi gözaltına alınmış bunlardan 426‘sı tutuklanmıştır."

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