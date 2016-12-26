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TSK, El Bab
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TSK, El Bab'a yerleştirilmiş olan el yapımı patlayıcıların fotoğraflarını paylaştı

Askeri kaynaklar, teröristlerin de bu şekilde havaya uçtuğu gibi bir askeri aracın yanından geçmesi halinde de patlatıldığına dikkat çektiler

26 Aralık 2016 Pazartesi, 12:33:16 Güncelleme: 13:09:01 İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab'a yerleştirilen el yapımı patlayıcıların fotoğraflarını paylaştı.

TSK'dan yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütünün mayın ve EYP kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırladığına dikkat çekti. EYP'leri arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ederek doğal görünüm sağladığı, bu hazırlanan tuzaklar sonucunda da her gün onlarca masum sivilin, özellikle çocukların hayatını kaybettiği vurgulanarak evlerin kapı önlerine belirli istikametlerde, taşların içini oyarak yalnızca düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcılar yerleştirdiğine de dikkat çekildi.

Bu patlayıcıların binlercesinin El Bab içerisine yerleştirilmiş durumda olduğu vurgulanarak bunların uzaktan kumanda ile de patlatılabildiği gibi aynı zamanda hareket etmesi halinde de infilak ettiği ifade edildi.

Askeri kaynaklar, teröristlerin de bu şekilde havaya uçtuğu gibi bir askeri aracın yanından geçmesi halinde de patlatıldığına dikkat çektiler.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 53 saniye önce
    Türkiyedeki Suriyeli gençleri askere alın bakalım ne olacak ve suriye sınırında kullanın bakalım eminim oradan da kaçacaklardır.
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