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Domuz sürüsü
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Domuz sürüsü üniversite kampüsüne indi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bahçesinde böyle görüntülendi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 12:39:35 Güncelleme: 13:14:13 DHA

Sivas'ta gece saatlerinde Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) kampüsüne yaban domuzu sürüsü indi. Güzel Sanatlar Fakültesi yanında yiyecek bulmak için toprağı eşeleyen domuzlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 

Sivas'ta yaklaşık iki haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kırsalda yiyecek bulamayan domuz sürüsü, beslenmek için CÜ kampüsüne indi. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin etrafındaki karla kaplı alanları kazarak yiyecek arayan domuzlar, okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yaklaşık 20 domuzdan oluşan sürü, bir süre toprağı kazdıktan sonra okulun çevresinden uzaklaştı. Cumhuriyet Üniversitesi yönetiminin özellikle kışın kampüse inerek ikinci öğretim gören öğrencilere korkulu anlar yaşatan domuz sürülerine karşı 4 kilometrelik set çekme çalışmasının 2017 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    Eğitim herkesin hakkı. :)
  • Misafir 3 saat önce
    hayvanlara yasıcak yer bırakmadık ne yapsınlar
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