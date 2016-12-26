26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şanlıurfa, kaçakçı
GÜNDEM

Şanlıurfa'da kaçakçıların hidrolik sistemi polise takıldı

Kaçakçıların yeni metodu polisi şaşkına çevirdi...

26 Aralık 2016 Pazartesi, 12:59:58 Güncelleme: 13:24:56 İHA

Şanlıurfa'da polisin kaçak sigara olma ihtimaline karşı durdurduğu kamyonetteki sistem polisi şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mahsun C.'nin kullandığı 47 AZ 732 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan polisler, aracın ön kısmında hidrolik boruları olduğunu fark etti. Bunun üzerine sürücü kısmında inceleme yapan ekipler, araca sonradan yerleştirilmiş bir sistem olduğunu tespit etti.

Sistemi çalıştıran ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Aracın kasasının hidrolik yardımıyla yan açıldığını gören polisler, altında ise 10 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara saklandığını tespit etti. Sigaralara el koyan ekipler sürücü Mahsun C.'yi ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    terörden yargılanmalı
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hava durumu 26.12.2016
GÜNDEM

Meteoroloji'den İstanbul ve bu iller için kritik kar ...
Adana'da bir kadın torununu kurtarmak isterken vurularak öldü
GÜNDEM

"Burada ateş etmeyin çocukları vurursunuz" dedi ama... ...
İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da insan kaçakçılarına operasyon düzenlendi
GÜNDEM

3 ilde eş zamanlı operasyon!
Beşiktaş sahilinde erkek cesedi bulundu
GÜNDEM

Yürüyüşe çıkanlar büyük şok yaşadı!
Figen Yüksekdağ, İzmir'de hakim karşısında
GÜNDEM

Figen Yüksekdağ, İzmir'de hakim karşısında
İbrahim Kalın: PKK'nın Sincar'da konum elde etmesi kabul edilemez, gereği yapılır
GÜNDEM

"PKK'nın Sincar'da konum elde etmesi kabul edilemez, ...
Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı
GÜNDEM

RUS ELÇİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN HABERLERE YAYIN YASAĞI
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: İmam hatip okulları güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyor
GÜNDEM

"İMAM HATİP OKULLARI GÜZİDE BİR NESLİN YETİŞMESİNE VESİLE OLUYOR"
Sağlık çalışanlarından şiddet protestosu
GÜNDEM

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ŞİDDET PROTESTOSU
Anayasa teklifinin 1. maddesi geçti
GÜNDEM

ANAYASA TEKLİFİNİN İLK MADDESİ KABUL EDİLDİ
İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Siirt'te PKK operasyonu
GÜNDEM

SİİRT'TE PKK'YA OPERASYON