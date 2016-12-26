Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü PKK'nın Sincar'a yerleşme çabası için, "Sayın Barzani'nin yaptığı açıklamayı destekliyoruz. Bölücü terör örgütünün mevcudiyeti onları da rahatsız etmektedir. Bölücü terör örgütünün orada konum elde etmeye çalışması kabul edilemez. Türkiye topraklarından Irak'a yönelik herhangi bir güvenlik tehdidi ortaya çıkmamıştır. Fakat çeşitli gerekçelerle Irak'tan Türkiye'ye güvenlik tehditleri devam etmektedir. Bu devam ederse Türkiye gerekli tedbirleri alacaktır" dedi.

Kalın, Halep'teki sivillerin tahliyesi için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verirken, "Doğu Halep'teki sivillerin tahliye edilmesi için ilgili makamlarımızın yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu 44 bin kişi tahliye edildi, İdlib'e getirildi" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



TERÖR OPERASYONLARI: Terör örgütlerine karşı verilen mücadele asla Kürt vatandaşlarımıza yönelik bir müdahale değildir. Terörden en fazla zulm gören vatandaşlarımız Kürt vatanşlarımız olmuştur. Algı operasyonlarına karşı hepimizin dikkatli olması büyük önem arz ediyor.

ERDOĞAN'IN ZİYARETLERİ: 2016'da Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir programı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2016'da 20 ülkeye 22 yurtdışı ziyaret etti, 23 ile 31 ziyareti gerçekleşti, 52 devlet ve hükümet başkanını kabul etti. Nisan'da İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesini yaptık, BM Dünya İnsani Zirvesi ilk defa İstanbul'da toplandı. Dünya Enerji Kongresi'de üçüncü büyük kongreydi.

ERDOĞAN'IN ZİYARETLERİ Cumhurbaşkanı kaynakları, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında gerçekleştirdiği programları açıkladı. Buna göre: 20 ülkeye 22 yurtdışı ziyaret gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 ili 31 kez ziyaret etti. Böylece Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014’ten beri gerçekleştirdiği il ziyaretleri 100’e ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 836 kabul gerçekleştirildi. Bu kabullere toplam 9,880 kişi katıldı. Cumhurbaşkanı, 37 yabancı devlet başkanı ile görüştü ve 15 yabancı hükümet başkanını kabul etti. Ayrıca 8 uluslararası örgütün genel sekreterleri ile görüşme yapıldı. Ayrıca 40 ülkenin Türkiye’ye atanan büyükelçileri güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

HALEP'İN TAHLİYESİ: Doğu Halep'teki sivillerin tahliye edilmesi için ilgili makamlarımızın yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu 44 bin kişi tahliye edildi, İdlib'e getirildi. Bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütülüyor. Biz bunu yeterli görmüyoruz, Halep'te sağlanan ateşkesin Suriye'de de sağlanabilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'nın teklifiyle bir Astana süreci gündeme geldi, ön çalışmalar devam ediyor. Bizim amacımız Suriye'nin tamamında ateşkesin sağlanması ve sistematik bir şekilde uygulanması. Burada nihai amacımız siyasi geçiş sürecinin tamamlanmasıdır. Burada kaybedecek vaktimiz yok.

FIRAT KALKANI: Bu operasyonun amacı sınır bölgelerimiz başta olmak üzere Azez-Cerablus hattında bütün terör unsurlarının temizlenmesidir. Burada yoğun bir mücadele veriliyor. 1900 kilometrekarelik alan temizlenmiştir. Silahlı kuvvetlerimiz kahramanca mücadele veriyor, kayıplarımız oluyor. Bu barbar terör örgütüne karşı mücadelemiz tam bir kararlılıkla devam edecektir. Genelkurmay Başkanımız bizzat sahaya inerek, teşviklerde bulunarak bu operasyonun sevk ve idaresini yapmaktadır. Uluslararası koalisyonu hava desteği vermesi konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ediyoruz.

IRAK MESELESİ: Musul operasyonu devam ediyor, DEAŞ'ın yoğun silahlanması ve mayınlamasından dolayı operasyon biraz yavaşlamış gözüküyor. Biz Irak yetkilileriyle yaptığımız görüşmede bu operasyona destek verdiğimizi ifade ettik. Telafer konusunda koyduğumuz ilkenin devam etmesi önem arz ediyor. Sincar'da Musul operasyonun üçüncü halkasıdır. Neçirvan Barzani'nin açıklamalarını destekliyoruz. Sincar'da PKK'nın konuşlanmasına izin vermeyeceğiz.

FETÖ OPERASYONLARI: PKK gibi, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı nasıl mücadele veriyorsak, FETÖ'ye karşı da mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir. Batı ülkelerinin FETÖ'nün bu propaganlarına karşı dikkatli olmalarını ifade ediyoruz.

SORU-CEVAP

* MÜNBİÇ VE RAKKA OPERASYONLARI: Biz PYD'nin bütün unsularının Münbiç'ten çıkması için ABD ile görüşmelerimizi yaptık. Bu konuda temaslarımız devam edecek. Orada oldu bittiye göz yummamız söz konusu değil. ABD'lilerle yaptığımız yoğun temaslar neticesinde, Rakka operasyonunun SDG tarafından yapılması şehre girilmesi konusunda yerel güçler tarafından yapılmasını ifade ettik. Bunun modelitesi konusunda mutabakata varmamız gerekiyor.

* EL BAB OPERASYONU: Fırat Kalkanı harekatının en kritik aşamasını teşkil ediyor. Biz El Bab operasyonunda kararlı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir takım gecikmelerin olduğunu biliyoruz. Meşru bir gerekçe olmadan hava desteğinin verilmemesi kabul edilemez. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son bir haftada El Bab çevresinde çatışmalar yoğunluk kazandı. TSK'nın sivil kayıplar olmaması için büyük bir hassasiyet gösteriyor. Bu bir zorlu süreç biz de çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

* 700 CANLI BOMBA İDDİASI: Bizim çalışmalarımız devam ediyor, gereken tedbirler alınıyor. Bu operasyon tamamlanacaktır. El Bab civarındaki tehdit unsuru hem ülkemiz, hem Suriyeliler için tehdit unsurudur.

* "SİNCAR'DA TSK GEREĞİNİ YAPAR" AÇIKLAMASI: Sayın Barzani'nin yaptığı açıklamayı destekliyoruz. Bölücü terör örgütünün mevcudiyeti onları da rahatsız etmektedir. Bölücü terör örgütünün orada konum elde etmeye çalışması kabul edilemez. Türkiye topraklarından Irak'a yönelik herhangi bir güvenlik tehdidi ortaya çıkmamıştır. Fakat çeşitli gerekçelerle Irak'tan Türkiye'ye güvenlik tehditleri devam etmektedir. Bu devam ederse Türkiye gerekli tedbirleri alacaktır.

* TÜRKİYE'NİN ESAD POLİTİKASI: Siyasi geçiş süreci dediğimiz zaman bunun çoğulcu bir yönetimin kurulmasıyla mümkün olabileceğini söyledik. Astana sürecinde müzakere edilecek, bizim konumumuz değişmedi. Adil bir yönetim biçimi kurulmadan, bu savaşın yönetilmesi mümkün olmayacak. Modern dönemin en kanlı savaşını durdurmak zorundayız.

* RUS BÜYÜKELÇİ SUİKASTI: FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğerlerinin ittifak içinde olduğu sır değil. Türkiye karşıtlığında birleşen bu örgütler Türkiye'yi nasıl tökezletebiliriz gayretinin içindeler. Buna muvaffak olamayacaklar. Türkiye nasıl dimdik ayakta kaldıysa, bu terör örgütlerinin işbirlikçilerinin planlarına karşı da mücadelesini sürdürecek. Burada ibretlik bir tablo var. PKK veya FETÖ'ye arka çıkmaya çalışan Batı ülkeleri de bunu görürler. Oklar FETÖ'yü göstermektedir. Bu alçakça suikast girişimi ellerinde patladı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin büyük bir öngörüyle ve olgunlukla hareket ettiler. Bu FETÖ'nün gerçek yüzünü göstermesi bakımından ibretliktir.