26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Beşiktaş
GÜNDEM

Beşiktaş sahilinde erkek cesedi bulundu

Ceset, olay yeri ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 13:50:41 Güncelleme: 16:03:44 İHA

Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Genç bir erkek şahsa ait olduğu öğrenilen ceset incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, denizdeki teknelerin arasında bir şahsın cansız olarak durduğunu gördü. Şahsın uzun süre hareket etmemesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine karadan ve denizden polis ekipleri olay yerine geldi. Denizde bir şahsın hareketsiz olarak durduğunu gören ekipler, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ardından deniz polisi kıyıya yaklaşarak şahsı çıkartmak istedi. Ancak ekip, şahsın kıyının altındaki bölüme girmesi nedeniyle olay yerini Sahil Güvenlik ekiplerine bırakarak dalgıç almak üzere ayrıldı. Bu esnada olay yerine gelen Genç Denizciler ve Dayanışma Derneği (GEDDAD) arama ve kurtarma ekipleri, kıyıya vuran şahsı karaya çıkarttı. Cesedin çıkartılmasının ardından sağlık ekipleri ilk incelemelerini olay yerinde yaptı.

Öte yandan şahsın üzerinden 29 yaşındaki Selim Tanrıverdi'ye ait kimlik çıktı. Ceset, olay yeri ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerini gören bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla cesedi görüntüledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mersin'de lüks villada hint keneviri yetiştirenler yakalandı
GÜNDEM

Lüks villada akılalmaz olay!
Yolları açtırmak için asılsız ihbarda bulundular
GÜNDEM

Yolları açılsın diye öyle bir şey yaptılar ki...
Marmaray İstasyonu yakınında yangın
GÜNDEM

Marmaray İstasyonu yakınında yangın
Mete Yarar'a yönelik silahlı davasında 4 sanık için 30'ar yıl hapis istemi
GÜNDEM

Mete Yarar'a saldırı davasında istenen cezalar belli ...
TSK, yaz kış demeden operasyonlarına devam ediyor
GÜNDEM

Yer: Bitlis! Mehmetçik teröristlerin peşinde
Artvin'deki bir anne sığınma evine bıraktığı kızının darp edildiğini düşünüyor
GÜNDEM

Bir annenin feryadı: "Kızıma ne oldu bilmek ...
İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anayasa teklifinin 1. maddesi geçti
GÜNDEM

ANAYASA TEKLİFİNİN İLK MADDESİ KABUL EDİLDİ
Sağlık çalışanlarından şiddet protestosu
GÜNDEM

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ŞİDDET PROTESTOSU
Siirt'te PKK operasyonu
GÜNDEM

SİİRT'TE PKK'YA OPERASYON

Tek ders sınavları üç derse çıkarıldı
GÜNDEM

1.5 MİLYON ÜNİVERSİTELİYİ İLGİLENDİREN HABER
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: İmam hatip okulları güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyor
GÜNDEM

"İMAM HATİP OKULLARI GÜZİDE BİR NESLİN YETİŞMESİNE VESİLE OLUYOR"