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İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da insan kaçakçılarına operasyon düzenlendi

İstanbul merkezli insan kaçakçılığı operasyonunda, İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da çeşitli suçlara karışmış 38 kişi tespit edilerek, gözaltına alındı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 14:23:01 Güncelleme: 14:26:57 DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda insan kaçaklığı suçlarına karıştığı öne sürülen örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 38 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçak yollarla 238 kişinin yurt dışına çıktığı tespit edildi. İstanbul polisi, kaçak bu göçmenlerin peşine düştü ve kaçtıkları ülkelerin polis yetkilileriyle irtibata geçerek kaçakların ülkelerine iade edilmesini sağladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz Şubat ayında 'Örgütlü halde göçmen kaçakçılığı', 'Resmi evrakta sahtecilik', 'PKK silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım yataklık' faaliyetlerini yurt dışında yürüten çete üyelerine yönelik inceleme başlattı.

10 AY TAKİP EDİLDİLER

Yapılan teknik inceleme neticesinde, PKK silahlı terör örgütü yandaşları, suç kaydı bulunan Türk vatandaşları ve göçmenleri (Suriye ve Irak) önce Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya, Romanya ve Sırbıstan'a bu ülkelerden de İtalya, Almanya, Belçika ve İngiltere'ye yasadışı götürdükleri anlaşıldı. Yaklaşık 10 ay süren çalışma sonucunda, önceki gün 38 şüpheliye yönelik İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Operasyonlarda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve ofislerinde yapılan aramalarda, 1 adet 7,65 mm tabanca, 3 fişek, 93 pasaport, 24 adet banka kaşesi, farklı işyerlerine ait 16 kaşe, değişik bankalara ait boş 200 hesap cüzdanı, 6 ehliyet, laptop, yazıcı, FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen'e ait 3 kitap, terör örgütü PKK içerikli 2 kitap, çok sayıda kimlik fotokopisi ile sahte evrak yapılan kişilere ait fotoğraflar ele geçirildi.

ÜLKELERİNE İADE EDİLDİLER

Ayrıca, bu kapsamda kaçak yollarla 238 kişinin yurt dışına çıktığı tespit edildi. İstanbul polisi, kaçakgöçmenlerin peşine düştü ve kaçtıkları ülkelerin polis yetkilileriyle irtibata geçerek kaçakların ülkelerine iade edilmesini sağladı. Bunların arasında bulunan 98 Türk vatandaşı da Türkiye'ye teslim edildi. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki sorguları sürüyor.

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