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Adana'da bir kadın torununu kurtarmak isterken vurularak öldü

Adana'da sokak ortasında Uuyuşturucu satan kişiler tarafından pompalı tüfekle rastgele ateş açıldığı sırada, torununu korumak isteyen yaşlı kadın vurularak hayatını kaybetti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 14:31:53 Güncelleme: 15:26:59 İHA

Adana'da sokak ortasında rastgele ateş açıldığı sırada torununu korumak isteyen bir kadın pompalı tüfekle vurularak öldü. Yaralanan torunu ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 1141 Sokakta 2 kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Mahalle sakinlerinden Niyazi Kazma, "Burada ateş etmeyin çocukları vurursunuz" diyerek uyardı. Ancak şahıslar sokak ortasında rastgele ateş etmeyi sürdürdü.

Bu sırada Hatice Kazma (67) evlerinin önünde bulunan torunu Gül Kazma'yı (25) korumak istedi. Ancak Hatice Kazma ile torunu pompalı tüfeklerden çıkan kurşunla yaralandı. Silahlı 2 kişi ise olayın ardından kaçtı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulans ile babaanne ve torun hastaneye kaldırıldı. Ancak Hatice Kazma hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gül Kazma ise tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Hatice Kazma'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Niyazi Kazma, cinayeti gerçekleştirenlerin uyuşturucu satan şahıslar olduğunu söyledi. Polis zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

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