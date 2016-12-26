Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nın (MTSKS) 2017 sınav takvimini açıkladı. Sürücü belgesi alabilmek için sabırsızlıkla bekleyen adaylar için 2017 ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevabı...

2017 EHLİYET SINAV TAKVİMİ

Stajyer sürücü adayları için 2017-MTSKS sınav takvimi şöyle;

MTSKS 2017-1 için sınav ücreti yatıma işlemleri 27 Aralık 2016-16 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 11 Şubat 2017 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 23 Şubat 2017 tarihinde açıklanacak.

MTSKS 2017-2 için sınav ücreti yatırma işlemleri 24 Şubat-25 Nisan 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 20 Mayıs 2017'de gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 01 Haziran 2017 tarihinde duyurulacak.

MTSKS 2017-3 için sınav ücreti yatırma işlemleri 22 Mayıs-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 29 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 10 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak.

MTSKS 2017-4 için sınav ücreti yatırma işlemleri 17 Temmuz-15 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 07 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 19 Ekim 2017 tarihinde duyurulacak.

MTSKS 2017-5 için sınav ücreti yatırma işlemleri 18 Ekim-04 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 23 Aralık 2017 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 04 Ocak 2018 tarihinde duyurulacak.

STAJYER EHLİYET NASIL İŞLEYECEK?

Stajyer ehliyet almaya hak kazanan sürücü adayları, 2 yıl süre ile geçerli olacak kanunda belirtilen yasaklamalar çiğnenmediği takdirde 2 yıl dolduktan sonra trafik tescile müracaat edip hiçbir ücret ödemeden normal ehliyet alabilecek. 2 yıllık süre içinde 5 kez kırmızı ışık kuralını ihlal eden, 5 kez hız sınırlarını aşan, alkollü ve uyuşturucu madde alarak araç kullanan, asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına neden olan ve 75 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri ise geri alınarak iptal edilecek. Bu kişiler yeniden sürücü kursuna giderek sınava girmek durumunda kalacak. 2 yıl süreyle bu tür suçları işlemeyenlere 1 yıl içinde başvurmaları halinde sürücü belgesi verilecek.