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Kırşehir'de salça kavanozundan uyuşturucu çıktı

Kırşehir'de bir süredir takip altında olan zanlıların, yanlarında taşıdıkları salça kavonuzundan uyuşturucu madde çıktı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 14:58:58 Güncelleme: 15:42:39 AA

Kırşehir'de, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlının taşıdığı salça kavanozunda 400 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satmaktan daha önce haklarında işlem yapılan C.Y. ve T.S'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların salça kavanozunda esrar ve uyuşturucu hap taşıdıklarını belirleyen ekipler, Medrese Mahallesi'nde şüphelileri yakaladı. C.Y. ve T.S'nin taşıdığı kavanozlardaki salçayı boşaltan ekipler, satışa hazır 400 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

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