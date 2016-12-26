Oğlunun öldürdüğü şoförün cenazesine katılmak isteyen işadamına tepki

20 yıldır yanında çalıştığı iş adamı Sabri Yürür'ün oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen şoför Nihat Bulcu, son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye gelen iş adamı Sabri Yürür'e, Bulcu'nun yakınları tepki gösterdi. Cenazeye katılamayan işadamı, ağlayarak camiyi terk etti.

Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki yalıda önceki gün meydana gelen olayda işadamı Sabri Yürür'ün üvey oğlu olduğu öğrenilen Burhanettin Tarkan Yürür, bekçi kulübesinde tartıştığı 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca'yı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan şoför, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nihat Bulcu içi Beykoz Ortaçeşme Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenayeye Bulcu'nan aile yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınacağı sırada işadamı Sabri Yürür'ün de camiye geldiği görüldü. Yürür'ü gören Bulcu'nun yakınları, işadamına tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sırasında ağladığı görülen işadamı, ağlayarak camiyi terk etti. Nihat Bulcu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Kavağı mezarlığında toprağa veridi.