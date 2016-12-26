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Erdoğan: Milli mutabakat iklimine ihtiyacımız var

Türkiye'ye yönelik tehditleri boşa çıkarmanın yolunun yeni bir milli mutabakattan geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli mutabakat iklimine bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var" dedi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:05:05 Güncelleme: 17:11:24 DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesajı yayımladı. Mesajında milli mutabakat vurgusu yapan Erdoğan, "Mehmet Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu milli mutabakat iklimine bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Farklı toplumsal kesimlere, farklı partilere, farklı düşüncelere sahip vatandaşlarımızın ortak değerler etrafında birleşebilmeleri, milletçe ne kadar büyük, ne derece güçlü olduğumuzun somut bir göstergesidir" dedi.

"BİZE ÖNCÜLÜK ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Mehmet Akif Ersoy'u İstiklal Harbi'nin büyük mücadele adamı, İstiklal Marşı'nın yazarı, ilim, irfan geleneğimizin en mühim halkalarından biri olarak tanımlamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle, şiirleriyle, yılmak bilmeyen azmiyle günümüzde de bizlere hala ışık tutmaya, öncülük etmeye devam ediyor. Merhum Mehmet Akif'in Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında yazdığı kahramanlık destanları, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük konusundaki kararlılığının, inancının, ruh birlikteliğinin en güzel ifadesidir. Milli şairimiz, insanına, milletine, dostlarına karşı şefkatli, merhametli, mütevazı olması; ülkesini, ideallerini, inancını tehdit edenlere karşı dik durması sayesinde, hayatıyla da bizlere mükemmel bir örnek teşkil etmektedir."

TÜRKİYE'YE YÖNELEN TEHDİTLERİ BERTARAF EDEBİLMENİN YOLU

Türkiye'ye yönelik tehditleri boşa çıkarmanın yolunun yeni bir milli mutabakattan geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize yönelen her türlü tehdidi bertaraf edebilme yolunda Mehmet Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu milli mutabakat iklimine bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Farklı toplumsal kesimlere, farklı partilere, farklı düşüncelere sahip vatandaşlarımızın ortak değerler etrafında birleşebilmeleri, milletçe ne kadar büyük, ne derece güçlü olduğumuzun somut bir göstergesidir. Milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu en iyi biçimde tasvir eden Mehmet Akif'in eserlerini iyi anlamak, gelecek nesillere aktarmak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a Allah'tan rahmet diliyor, kendisini hürmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

ILGAZ TÜNELİ'NİN AÇILIŞINA CANLI BAĞLANDI

Geceyi Kısıklı'daki konutunda geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün öğle saatlerinde Yıldız Sarayı içindeki Mabeyn Köşkü'ne geçerek Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açış törenine canlı bağlanarak bir konuşma yaptı.

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