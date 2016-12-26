26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
otomobil kabini
GÜNDEM

Polis otomobildeki gizli bölmeyi böyle buldu

Beyoğlu'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobil teybinin altında hidrolik sistemle yapılmış gizli bir bölme buldu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:24:32 Güncelleme: 17:29:16 İHA

Beyoğlu bölgesinde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili çevirdi. Otomobilde yapılan aramada bulunan bir uzaktan kumanda polis ekiplerinin şüphelenmesine neden oldu. Yapılan incelemede uzaktan kumandanın, aracın ön konsolundaki teybin arkasındaki gizli bir bölmeyi açtığı görüldü.

Gizli bölmeyi açan ekipler, iki adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Polisleri bir şaşırtan gizli bölmenin, ancak arabanın çalışır durumda ve vitesin manuel konumda olması durumunda açıldığı belirlendi. Araç sahibi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adana'da Suriyeli çocuk kavgayı izlerken başından vuruldu
GÜNDEM

Önce vurdu, hastaneye götürdü, sonra...
Erdoğan: Milli mutabakat iklimine ihtiyacımız var
GÜNDEM

'Milli mutabakat iklimine ihtiyacımız var'
Oğlunun öldürdüğü şoförün cenazesine katılmak isteyen işadamına tepki
GÜNDEM

Ağlayarak camiyi terk etmek zorunda kaldı!
Emine Erdoğan'dan dünya liderlerinin eşlerine "Suriye" mektubu
GÜNDEM

"Bu dramı vicdanlarınıza arz ediyorum"
Ayhan Bilgen: Milletin kafasında Rus ruleti oynadığını düşünüyoruz
GÜNDEM

HDP'den anayasa teklifine Rus ruleti benzetmesi
Yolları açtırmak için asılsız ihbarda bulundular
GÜNDEM

Yolları açılsın diye öyle bir şey yaptılar ki...
Sağlık çalışanlarından şiddet protestosu
GÜNDEM

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ŞİDDET PROTESTOSU
Siirt'te PKK operasyonu
GÜNDEM

SİİRT'TE PKK'YA OPERASYON

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: İmam hatip okulları güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyor
GÜNDEM

"İMAM HATİP OKULLARI GÜZİDE BİR NESLİN YETİŞMESİNE VESİLE OLUYOR"
İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anayasa teklifinin 1. maddesi geçti
GÜNDEM

ANAYASA TEKLİFİNİN İLK MADDESİ KABUL EDİLDİ
Tek ders sınavları üç derse çıkarıldı
GÜNDEM

1.5 MİLYON ÜNİVERSİTELİYİ İLGİLENDİREN HABER