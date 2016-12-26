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Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov'u aradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u arayarak Rus uçağın düşmesi sonucu hayatını yitirenler için üzüntülerini iletti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:06:24 Güncelleme: 18:08:48 DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u telefonla arayarak, dün Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçağın Karadeniz'e düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Lavrov'a taziyelerini sundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Doha'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde, Katar'daki Suriye temasları hakkında Rus mevkidaşına bilgi verdi.

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