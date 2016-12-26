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Gaziantep'te geçici "Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması

Gazientep'te Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan alan, 15 günlüğüne "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:13:43 Güncelleme: 18:15:56 AA

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan alan, 15 günlüğüne "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmeye yönelik önlemlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 26 Aralık 2016 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 9 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 26 Aralık 2016-9 Ocak 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."

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