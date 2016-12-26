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Başbakan Binali Yıldırım: 130 yıllık hayali gerçekleştirdik

Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da vatandaşlara seslenerek Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılışını yaparak 130 yıllık hayali gerçekleştirdiklerini söyledi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:24:20 Güncelleme: 20:47:20 DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da restorasyonu tamamlanan Nasrullah Camii'nin açılışını yaptı. Otobüsün üzerinde cami önündeki meydanda toplanan kalabalığa hitap eden Başbakan Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılışını yaparak 130 yıllık hayali gerçekleştirdiklerini söyledi. Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hizmet; bizim işimiz. Biz mazeret değil, iş üreterek bugünlere geldik. 14 yıl boyunca Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber Türkiye'yi baştan başa bölünmüş yollarla donattık. 14 yıl yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Havayolunu halkın yolu yaptık. Kastamonu'da havaalanı var mıydı? Yoktu. Laf üstüne laf koyan değil taş üstüne taş koyanlardanız. Millet herkese bir görev veriyor. Millet görevleri dağıtmakta çok ustadır. Kimin iş yapacağını, kimin laf yapacağını biliyor. Muhalefete laf yapması için AK Parti'ye iş yapması için görev veriyor. Biz de sizden aldığımız güçle memleketin her tarafında hizmetleri yapa yapa bugünlere geldik."

"YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ"

Başbakan Yıldırım, "Yolları böleriz, lokmamızı da böleriz, ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bu ülkenin bir karış toprağına, bir vatandaşına zarar verecek kim olursa olsun bunun da gereğini yaparız. Her şey daha güzel olacak. Ülkemize içeride dışarıda zarar vermeye çalışan bu terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar şunu iyi bilsinler ki; Eğer 15 Temmuz'dan ders almadıysanız, daha da beterini karşılarsınız, daha da beterini görürsünüz" dedi.

Türkiye'nin istikrara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Birlik ve beraberlik sayesinde ülkemizi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmaya, yükseltmeye ahdettik. Bizim siyasetimiz 81 ilimizin 79 milyon vatandaşımızı kucaklayan bir siyasettir. Ayrımcılığın, ırkçılığın, bölücülüğün her zaman karşısında olduk, karşısında olmaya devam edeceğiz. Bir ve bütün olarak yolumuza devam edeceğiz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün kardeşlik günüdür" diye konuştu. Konuşmasının ardından camide inceleme yapan Başbakan Yıldırım, daha sonra kentten ayrılmak üzere Kasatmonu Havalimanı'na hareket etti.

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