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Binali Yıldırım Dmitri Medvedev
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Başbakan'dan Medvedev'e taziye telefonu

Başbakan Yıldırım düşen Rus uçağı ile ilgili taziyelerini iletti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:36:25 Güncelleme: 19:45:18 AA

Başbakan Binali Yıldırım, Karadeniz'de düşen Rus uçağında hayatını kaybedenler için Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'i telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Tupolev Tu-154 tipi Rus uçağının dün, Soçi kentinden 92 kişiyle havalandıktan sonra Karadeniz'de düşmesi üzerine, Rusya Başbakanı Medvedev'i telefonla aradı.

Görüşmede, kaza hakkında Medvedev'den bilgi alan Yıldırım, hükümetin taziye dileklerini iletti. Yıldırım, Türk halkının, bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınları dahil olmak üzere, tüm Rusya Federasyonu halkının acısını kalpten hissederek, paylaştığını dile getirdi.

Rusya Başbakanı Medvedev, Yıldırım'a, dayanışma mesajı ve taziye dilekleri için şükranlarını ifade etti. Görüşmede Medvedev, konu hakkındaki teknik incelemelerin sürdüğünü de belirtti.

Başbakan Yıldırım, bugün Rusya'nın bazı kentlerinde terör saldırısı ihbarı yapıldığına dair haberlerle ilgili, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın terörle mücadele alanında Rusya ile işbirliğinin daha da ileri bir seviyeye taşınması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Medvedev de Rus tarafı olarak bu konuda aynı yaklaşımı benimsediklerini dile getirdi.

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