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TSK Milli Savunma Bakanlığı Pilot
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TSK'dan ayrılan pilotlara yeniden istihdam imkanı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ayrıldıktan sonra tekrar TSK'ya dönmek isteyen pilotlar için başvuru şartlarını açıkladı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:44:55 Güncelleme: 18:50:19 AA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda, 29 Ekim 2016'dan önce herhangi bir nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ve ticari ya da havayolu nakliye pilotu lisansı ile en az bin saat pilot uçuşu olan subaylardan istekli olanlar, yeniden subay nasbedilerek TSK'da pilot subay olarak görevlendirilebilecek.

Adaylar başvurularını, 6 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecek.

Uçuş için gerekli şartları sağlayan ve başvuruları uygun görülen adayların atamaları, ilgili Kuvvet Komutanı'nın teklifi ve Milli Savunma Bakanı'nın onayıyla yapılacak.

"Türk Hava Kuvvetlerinden Ayrılmış Pilotlar ile Pilot Lisansına Sahip Diğer Sınıf Subaylarının Yeniden İstihdamı Başvuru Kılavuzu"na, Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

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