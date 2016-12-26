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Isparta'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

Isparta'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 19:28:45 Güncelleme: 19:31:45 AA

Isparta'da, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Isparta Terörle Mücadele Eğitim ve Merkez Komutanlığına ait askeri araç, Isparta'yı Davraz Kayak Merkezi'ne bağlayan karayolunun Kulovası mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan 3 asker yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Isparta Devlet ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede, İl Özel İdaresine araçlar da söz konusu yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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