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Eski askeri ataşe FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'nin eski Brezilya askeri ataşesi, FETÖ'den tutuklandı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 20:24:13 Güncelleme: 20:28:42 AA

Türkiye'nin eski Brezilya Askeri Ataşesi Pilot Kurmay Albay Necmi Cansever, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Cansever, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Necmi Cansever, tutuklama talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez'in, FETÖ üyeliğinden tutuklanmasına karar verdiği Cansever, cezaevine gönderildi.

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