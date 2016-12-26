27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Anadolu Üniversitesi
GÜNDEM

Tek ders sınavları üç derse çıkarıldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gündoğan, Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavları, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını bildirdi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 23:07:50 Güncelleme: 23:19:41 AA

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını bildirdi.

Gündoğan, üniversitenin internet sitesinden, Açıköğretim sistemine kayıtlı yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren üç ders sınav hakkına ilişkin açıklama yaptı.

"Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavları, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldı." ifadesini kullanan Gündoğan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi.

Kayıtlı olduğu bölüm veya programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin "üç ders sınavı"na girebileceğini aktaran Gündoğan, şunları ifade etti:

“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ kapsamında oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”

SINAVLAR YURT İÇİNDE 22 TEMMUZ'DA, YURT DIŞINDA 13 AĞUSTOS'TA

Gündoğan, "Türkiye programları için üç ders sınavının 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü fakülte yönetim kurulu kararıyla belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirileceğini" belirterek, "Türkiye programlarına kayıtlı bulunan ve halen cezaevi-tutukevinde olup üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencinin sınavı da 22 Temmuz Cumartesi günü bulunduğu ildeki cezaevi-tutukevinde yapılacak. Yurt dışı programları için üç ders sınavı; 13 Ağustos 2017 Pazar günü yine fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.”

Rektör Prof. Dr. Gündoğan, Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerin başarılarını artırmaya yönelik yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çankırı'da korkutan yangın
GÜNDEM

Çankırı'da korkutan yangın
Anayasa teklifinin 1. maddesi geçti
GÜNDEM

Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi
Uşak'ta terkedilen genç adam intihar etti
GÜNDEM

Üçüncü evliliğinde de terkedilince intihar etti
Kulp Belediyesi Eş Başkanı Sadiye Sürer Baran'a gözaltı
GÜNDEM

Kulp Belediyesi Eş Başkanı'na gözaltı
Mersin'de eğitime kar engeli
GÜNDEM

O ilde eğitime kar engeli
İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İstanbul'da elektrik kesintisi
Sağlık çalışanlarından şiddet protestosu
GÜNDEM

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ŞİDDET PROTESTOSU
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: İmam hatip okulları güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyor
GÜNDEM

"İMAM HATİP OKULLARI GÜZİDE BİR NESLİN YETİŞMESİNE VESİLE OLUYOR"
İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Siirt'te PKK operasyonu
GÜNDEM

SİİRT'TE PKK'YA OPERASYON

Anayasa teklifinin 1. maddesi geçti
GÜNDEM

ANAYASA TEKLİFİNİN İLK MADDESİ KABUL EDİLDİ
Tek ders sınavları üç derse çıkarıldı
GÜNDEM

1.5 MİLYON ÜNİVERSİTELİYİ İLGİLENDİREN HABER