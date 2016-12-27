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Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: İmam hatip okulları güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyor

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Türkiye'nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında çok mühim yeri olan imam hatip okullarımız, bugün de başka diğer okullarımız gibi güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyorlar." dedi

27 Aralık 2016 Salı, 01:27:38 Güncelleme: 01:30:32 AA

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, imam hatip okullarının özünde milletin bilfiil ve bizzat eğitime müdahalesi olduğunu belirterek, "İmam hatip okulları, bir halk hareketidir, halkın eğitime kendi adına sahip çıkma gayretidir." dedi

Avcı, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından imam hatip okullarının açılması için, ilerleyen yaşına rağmen ciddi mücadele veren, ilk kurucu müdür ve fikir babası Celalettin Ökten'i yeni nesillere tanıtmak ve hatırasını canlı tutmak amacıyla verilen Cemalettin Ökten Ödülleri'nin takdimi törenine katıldı.

Törende konuşan Avcı, imam hatip okullarının çok ciddi bir toplumsal ihtiyacın gereği olarak ortaya çıktığını söyledi.

Geçmiş dönemlerde birçok engellemelere rağmen, Celallettin Ökten gibi aydın şahsiyetlerin dirayet ve gayretleri ile imam hatip okullarının varlığını koruduğunu belirten Avcı, şöyle devam etti:

"İmam hatip okulları, Türkiye'nin ihtiyacı olan münevver bir neslin yetişmesinde önemli rol oynadı. Türkiye'nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında çok mühim yeri olan imam hatip okullarımız, bugün de başka diğer okullarımız gibi güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyorlar. ÖNDER gibi birçok gibi sivil toplum kuruluşu da bu okullarımızda okuyan gençlerimizin daha iyi yetişmesine katkıda bulunuyor ve bugün de bir numunesini gördüğümüz böyle güzel programlar vasıtasıyla gençlerimizin kültürle, sanatla, edebiyatla iç içi olmalarını sağlıyorlar."

ÖNDER'in bu örnek tutumunun diğer okulların mezunlarına da örnek teşkil etmesini isteyen Avcı, diğer mekteplerden mezun olan ve bugün iş hayatında, siyasette, kültürde belli yerlere gelmiş olan mezunların da kendi okullarına ÖNDER'in imam hatip okullarına sahip çıkışı gibi sahip çıkmalarının gerekli olduğunu dile getirdi.

Bakan Avcı, katılımcılarla bazı anılarını paylaşarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İmam hatip okullarının bugüne gelmesinde Celallettin Hoca öncülerinden biri, hatta ilki. İmam hatip okulları, özünde milletin bilfiil ve bizzat eğitime müdahalesidir. İmam hatip okulları, bir halk hareketidir, halkın eğitime kendi adına sahip çıkma gayretidir. Dolayısıyla pek çok isimsiz kahramanın katkısıyla bugüne gelmiş bir müesseseden söz ediyoruz. İmam hatip mezunu değilim ama Eskişehir'deki lise yıllarında imam hatipte okuyan arkadaşlarım vasıtasıyla bu isimsiz kahramanlardan bazılarını tanıma şansına kavuştum. Bu vesileyle imam hatip yurdu müdürlüğü yapan Muammer Erdiş ağabeyimizi ve diğer isimsiz kahramanların ahirete irtihal edenlerini hürmetle ve rahmetle anıyorum. Hayatta olanları teşekkür ve hayırlı ömür dileklerimle anmak istiyorum."

Önder Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da Celalettin Ökten adına ilk kez bu ödül törenini düzenlediklerini hatırlatarak, "Amacımız böyle değerli bir insanı ve onun şahsında değerlerimizi, gençlerimizin daha iyi tanıması ve anlamasıdır. Örnek insanları gelecek kuşaklara aktarmak ve onların örnek alınmasına katkı sunmaktır." dedi.

Bekiroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve ödül verilecek kişileri belirleyen danışma kuruluna teşekkür etti.

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