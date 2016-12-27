28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Stephen Turoff
GÜNDEM

İstanbul'da Reikili tedavi skandalı

İstanbul’da işadamı S.L., erken boşalma şikâyetiyle doktora gitmek yerine bir dernekte biyoenerji seanslarına katıldı. Terapiye destek için yönlendirildiği reiki uzmanıyla seanslarda birçok kez birlikte oldu

27 Aralık 2016 Salı, 02:18:46 Güncelleme: 10:12:29

Finans danışmanı işadamı S.L. (44), daha önce bazı programlarına katıldığı Bilgi Paylaşım Merkezi adlı derneğin, “Sevgi Şelalesi” olarak da bilinen ve biyoenerjiyle kimi hastalıkları tedavi ettiğini iddia eden İngiliz biyoenerji uzmanı Stephen Turoff’u (69) Türkiye’ye getirdiğini öğrendi. Randevu aldı. ‘Erken boşalma’ sorunu yaşadığını ve eşiyle ayrılma aşamasına geldiğini söyleyen işadamı, derneğin İstanbul Beyoğlu’ndaki ofisinde biyoenerji seansına katıldı. Turoff’un semineriyle başlayan ve skandala dönüşen olaylar zinciri iddiaya göre şöyle gelişti: Seanstan sonra merkezin çalışanları S.L.’yi terapi için reiki uzmanı Z.Ş.’ye (50) yönlendirdi. İşadamının iddiasına göre terapi için seans ücretini ödedi. Ardından da reiki uzmanıyla birlikte oldu.

‘BAŞKALARINA DA AYNI ŞEYİ YAPTILAR’

Sonrasında işadamı, reiki uzmanıyla görüşmeye ve seanslara devam etti. Bu süreçte S.L., seanslar için toplamda 25 bin lira harcadı. Ardından iyileşmediğini ve terapinin evliliğini daha kötüye götürdüğünü söyleyen S.L., polise giderek dernekten şikâyetçi oldu. İfadesinde de “Tedavi için gitmiştim. Z.Ş. vücudumu okşamaya başladı ve terapi için birlikte olduk. Seans başına 250 TL verdim ancak hiçbir fayda görmedim. Evliliğim bozuldu. Bir süre beraber yaşadık. Maddi-manevi çok zarar gördüm. Başkalarına da aynı şekilde terapi yaptığını gördüm” diyerek, dolandırıldığını öne sürdü.

Şikâyet üzerine inceleme başlatıldı. Polis, ekim ayında tekrar Türkiye’ye gelen Turoff’un yanı sıra merkez yöneticisi D.D.M. ve reiki uzmanı Z.Ş.’nin ifadelerini aldı. Turoff, “Dünyanın birçok yerinde çalıştım. İnsanları biyoenerjiyle tedavi ediyorum. Kimine iyi geliyor kimine gelmiyor. Zaten insanlardan para almıyorum. Paramı dernekten alıyorum” dedi. Suçlamaları reddeden D.D.M. ve Z.Ş. de serbest bırakıldı.

Haber hazırlanırken ulaştığımız reiki uzmanı Z.Ş., konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyleyip “Ben artık bu konuya dahil olmak istemiyorum. Ortada suçlamaya yapılacak bir şey yok. Bitmiş bir ilişki” yanıtını verdi.

ŞİKÂYETİNİ ÇEKTİ

Emniyette suçlamalarda bulunan işadamı S.L. de 20 gün sonra savcılığa dilekçe vererek şikâyetinden vazgeçti. Savcılık ise, “Müşteki ve şüpheli Z.Ş.’nin duygusal ilişki yaşadıklarını, bu hususun bir süre devam ettiğini, işadamının dolandırıldığına dair delil bulunmadığını” belirterek takipsizlik kararı verdi. Ancak yaşananlar bir soruşturmaya konu olunca kamuoyuna da mal oldu. Faaliyetleri arasında “spritüel”, “meditasyon”, “bioenerji”, “reiki” vs ifadeleri geçen bir merkezle ilgili “faaliyet dışı” bir konuda yeni bir skandal daha ortaya çıkmış oldu.

‘RUHSAL GELİŞİME KATKI SAĞLIYORUZ’

Bilgi Paylaşım Merkezi adıyla dernek faaliyeti yürüten merkez, 31 Ocak 2005’te açıldı. Merkez amacını, “kişisel olarak kendini geliştirmek ve ruhsal gelişime katkıda bulunmak isteyenleri, bu konuda çalışmalar yapmış değerli üstatlar ve konuşmacılarla bir araya getirmek ve bunu sürekli kılmak” olarak açıklıyor. Merkezde herhangi bir çalışmanın tedavi amacıyla yapılmadığı iddia edilirken, tanı ve tedavinin doktor tarafından yapılması gerektiğinin de dile getirildiği savunuluyor.

YUSUF DOĞAN/GAZETE HABERTÜRK

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 5
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 13:58
    uzun saçlı abi kim
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 09:31
    reklamın iyisi kötüsü olmaz derler
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 09:26
    bide şikayetçi olmuş
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 08:21
    ve bu adam iş adamı:)
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 08:20
    bu neyin kafası
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu güvenlik güçlerine sığındı
GÜNDEM

13 yaşındaki kız çocuğu güvenlik güçlerine teslim ...
Danıştay, valiliklere imam hatip açma yetkisi veren yönetmeliği iptal etti
GÜNDEM

Danıştay'dan 'İmam hatip' kararı
Antalya'da bunalıma giren hostes canına kıydı
GÜNDEM

Bunalıma giren hostes canına kıydı!
İzmir'de okul servisinin altında kalan 6 yaşındaki çocuk öldü
GÜNDEM

Minik Nehir'in acı sonu!
Meclis Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı
GÜNDEM

Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"
Gaziantep'te annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ, CEZASI...
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
GÜNDEM

CUMA GÜNÜNE DİKKAT! SEFERLER...
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI