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Şehit yakınları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
GÜNDEM

Şehit yakınları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ilgilenecek

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi, terörle mücadele ve ülke savunmasında şehit olanların yakınlarına yapılacak yardımlar ile mahalle, meydan ve benzeri yerlere şehitlerin isimlerinin verilmesi işlemleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonuyla gerçekleştirilecek

27 Aralık 2016 Salı, 05:52:55 Güncelleme: 12:53:47 AA

Hain darbe teşebbüsünde, terörle mücadele ve ülke savunmasında şehit olanların yakınlarına yapılacak yardımlar ile mahalle, meydan ve benzeri yerlere şehitlerin isimlerinin verilmesi işlemlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonuyla gerçekleştirilmesine ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, 15 Temmuz'da, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik hain darbe teşebbüsünde, terörle mücadele ve ülke savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerin kederlerini paylaşma ve destek olma amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar tarafından konut, arsa, kooperatif hissesi, devre mülk ve otomobil gibi ayni ve nakdi yardımlar yapıldığı belirtildi.

Ayrıca mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak, havalimanı, park, askeri birlik, karakol ve benzeri yerlere aziz şehitlerin isimlerinin verildiği ifade edilen genelgede, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile şehitlerin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınlarının her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etme, şehit yakınlarına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyeti yürütme, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlama görevinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verildiği kaydedildi.

Genelgede, sosyal yardımlar ile isim verme işlemlerinin kayıt altına alınarak bir bütünlük içinde yürütülmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşların, şehit yakınlarına yönelik ayni ve nakdi yardımları ile şehit isimlerinin verilmesi işlemlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon sağladıktan sonra yapacakları bildirildi.

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