15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 27 Aralık Salı günü raporu.

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TOKAT'TA 9 EMNİYET MENSUBU TUTUKLANDI

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 emniyet mensubundan 9'u tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, farklı illerde görev yapan ve aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu 11 komiser yardımcısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. (AA)

BOLU'DA BYLOCK KULLANAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Bolu'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri önceki gün yaptıkları operasyonda iki kişiyi gözaltına aldı. Örgütün iletişim sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen Şenol Ö. ve eşi S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildiler. Şenol Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

MUĞLA MARMARİS'TE 2 SUBAY GÖZALTINA ALINDI

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevinden açığa alınan 2 subay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kaldıkları lojmanda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kurmay Binbaşı 38 yaşındaki Y.R.'nin, üsteki savaş gemilerinin imamı olduğu ileri sürüldü.



Muğla ve Marmaris Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün saat 13.00'te operasyon düzenledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı talimatıyla NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndan açığa alınan 38 yaşındaki Kurmay Binbaşı Y.K. ve 35 yaşındaki Yüzbaşı K.S.G.'yi, kaldıkları lojmanda gözaltına aldı.

Şüphelilerin lojmanlarından yapılan aramada bilgisayar, cep telefonları, CD, DVD, belge ve dokümanlar tutanakla el konuldu. Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği'nde işlemleri tamamlanan iki subay, 3 araçlık sivil koruma ekibi eşliğinde Muğla Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü. İki subayın, Muğla'da işlemleri ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüleceği öğrenildi. (DHA)

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ'TE 1 EMEKLİ POLİS GÖZALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında emekli polis memuru, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Y.G'nin Tepecik Mahallesi Sarmaşık Sokak'taki evine gitti.

Evde bulunamayan ancak bir cenaze törenine katılmak için Yukarışevik köyüne gittiği belirlenen şüpheli, burada gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi. (AA)

29 POLİSİN YARGILANDIĞI DAVAYA HUKUKÇULAR DERNEĞİ MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU

Hukukçular Derneği, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak üzere Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gitmeleri yönündeki talimata uymayan 25'i tutuklu 29 sanık polisin yargılandığı İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, müdahillik talebinde bulundu. Hukukçular Derneği Başkanı Mehmet Sarı, basın mensuplarına açıklama yaptı. (AA)

ADIYAMAN'DA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında infaz koruma memuru, zabıt katibi ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adıyaman'da, 24 Aralık'ta FETÖ/PDY yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı. (AA)

ZONGULDAK MERKEZLİ OPERASYONLARDA 8 KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kadın adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDYnin sağlık yapılanmasına yönelik Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Bartın ve Karabükte yapılan operasyonlarda gözaltına alınan, öğretmen, hemşire, ebe ve ev hanımı 8 şüpheli kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

MALATYA'DA 4 POLİS TUTUKLANDI

MALATYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emniyet personellerinin bulunduğu göz altına alının 22 polisten 4'ü tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, aralarında daha önce açığa alınan personelin de bulunduğu değişik birimlerde çalışan 22 polis gözaltına alındı. Sorgulanan 22 polis, Adliyeye sevk edildikten sonra 18'i serbest bırakılırken, kalan 4 polis tutuklandı. (DHA)

DÜZCE'DE ESKİ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ SERHAT CORA TUTUKLANDI

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Serhat Cora, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya ilişkin, yaklaşık bir ay önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, daha önceden görevden uzaklaştırılan eski (KOM) Şube Müdürü Cora hakkında tekrar gözaltı kararı çıkartıldı.

Coranın evinde yapılan aramada bazı belge ve dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cora, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yaklaşık bir ay önce, aralarında görevden uzaklaştırılan eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serhat Coranın da bulunduğu 9 polisin adresine eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan Cora ve 6 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)

AFYONKARAHİSAR'DA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Afyonkarahisarda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7si tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hafta sonu gözaltına alınan, aralarında açığa alınan kamu personelinin de bulunduğu 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7si tutuklandı, 3ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

ANTALYA'DA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte mali destek sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 5'i tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda, aralarında iş adamı, doktor, mühendis ve öğretmenlerin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital veri depolama cihazı, akıllı telefon, bilgisayar ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli, dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 27'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (İHA)

KONYA'DA FETÖ'NÜN "MAHREM ABİSİ" OLAN 33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları iddia edilen 120 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 33e yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Konya merkezli 30 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen 120 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda aranan 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısının 33e çıktığı öğrenildi.

Şüphelilerden 5i, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 28 zanlının işlemlerinin halen sürdüğü öğrenildi.

FETÖ/PDYye yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları öne sürülen 120 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatılmıştı. (AA)

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA BYLOCK KULLANAN 45 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ByLock kullandığı tespit edilen 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. (Veli SARIBOĞA / İSTANBUL)

SAMSUN'DA GÖREVDEN İHRAÇ EDİLEN 5 EMNİYET MENSUBU GÖZALTINA ALINDI

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında biri daha önce ihraç edilen olmak üzere 5 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere örgütün emniyet yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri A.K. ile halen görevde olan komiser yardımcıları T.K, D.G. ve O.G. ile polis memuru İ.K. gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerleri ile araçlarındaki aramalarda bulunan dijital verilere ve görev silahlarına da el konuldu. (AA)