28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KAR TATİLİ
GÜNDEM

3 ilde eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat, Çorum ve Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve kötü hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

27 Aralık 2016 Salı, 09:09:29 Güncelleme: 10:09:25 AA

Yozgat merkez ve merkeze bağlı köylerde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullara 1 gün süreyle ara verildi.

Yozgat'ta ilk, orta ve lise dengi okullara bir günlük süre ile ara verildi. Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ilk, orta ve lise dengi okullara 1 günlük süreyle ara verilmiştir. Öte yandan kamuda çalışan ve engelli personele de bir gün süreyle izin verilmiştir" ifadelere yer aldı.

ÇORUM'DA DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Çorum'un Alaca ilçesindeki okullarda, kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının, özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Alaca'daki okullarda bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'DA TATİL UZATILABİLİR

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki tüm okullar, Nurhak ilçesinde de taşımalı eğitim verilen okullar bugün tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Nurhak ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Elbistan ilçesindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

Yetkililer, hava koşullarına göre tatil süresine karar verileceğini belirtti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu güvenlik güçlerine sığındı
GÜNDEM

13 yaşındaki kız çocuğu güvenlik güçlerine teslim ...
Danıştay, valiliklere imam hatip açma yetkisi veren yönetmeliği iptal etti
GÜNDEM

Danıştay'dan 'İmam hatip' kararı
Antalya'da bunalıma giren hostes canına kıydı
GÜNDEM

Bunalıma giren hostes canına kıydı!
İzmir'de okul servisinin altında kalan 6 yaşındaki çocuk öldü
GÜNDEM

Minik Nehir'in acı sonu!
Meclis Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı
GÜNDEM

Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
Gaziantep'te annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ, CEZASI...
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
GÜNDEM

CUMA GÜNÜNE DİKKAT! SEFERLER...
KPSS tercih kılavuzunda değişiklik yapıldı
GÜNDEM

KPSS İLE TERCİH YAPAN ADAYLAR DİKKAT!
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

BİR MADDE DAHA KOMİSYONDAN GEÇTİ, 'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKIYOR