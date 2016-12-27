3 ilde eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat merkez ve merkeze bağlı köylerde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullara 1 gün süreyle ara verildi.

Yozgat'ta ilk, orta ve lise dengi okullara bir günlük süre ile ara verildi. Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü il merkezi ve merkeze bağlı köylerde ilk, orta ve lise dengi okullara 1 günlük süreyle ara verilmiştir. Öte yandan kamuda çalışan ve engelli personele de bir gün süreyle izin verilmiştir" ifadelere yer aldı.

ÇORUM'DA DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Çorum'un Alaca ilçesindeki okullarda, kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının, özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Alaca'daki okullarda bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'DA TATİL UZATILABİLİR

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki tüm okullar, Nurhak ilçesinde de taşımalı eğitim verilen okullar bugün tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Nurhak ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Elbistan ilçesindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

Yetkililer, hava koşullarına göre tatil süresine karar verileceğini belirtti.