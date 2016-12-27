15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "herkes görev yerine geçsin, kalkışmaya karşı dirensin" talimatlarına uymadıkları ve silahlı kalkışma sırasında FETÖ adına hareket ettikleri, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'ne özel harekat timini götürülmesine ilişkin talimata uymadığı iddia edilen 3 helikopter pilotunun da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 29 sanık polisin yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan helikopter pilotu komiser Tolga Gültekin, "Görevimizin gereği olarak yazılı emir istedim. Bu kişilerin kim olduğunu, niyetinin ne olduğunu bilmeden oraya götüremezdim" dedi.



FETÖ'ün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 polisin 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 8 polisin FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle 25'i tutuklu 29 polis hakkında, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması, Silivri Kapalı Cezaevi yerleşkesinin karşısındaki Silivri duruşma salonunda salonunda yapıldı.

Duruşmaya 24'ü tutuklu, 1'i başka suçtan tutuklu, 4'ü tutuksuz toplam 29 sanık katıldı. Duruşmaya sanık avukatları dışında, duruşmaya müdahil olmak isteyen 15 Temmuz Derneği ile Hukukçular Derneği avukatları yer aldı.





Mahkeme Başkanı Fikret Demir, ilk iki gün sanıkların savunmalarını alacağını, üçüncü gün tanıkların dinlenileceğini, dördüncü gün ise taleplerin alınacağını söyledi.

Sanıkların kimlik tespitlerinin ardından, mahkeme başkanı Fikret Demir, 71 sayfalık iddianameyi okudu. Ardından, tutuklu sanık helikopter pilotu komiser Tolga Gültekin ile Ender Küçüka'nın sorgusuna geçildi.

Tolga Gültekin, Ankara'da Gölbaşı'nde görevli iken İstanbul'a görevli olarak geldiğini, İstanbul hava sahasını bilmediğini, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nün yerine bilmediğini söyledi. Gültekin, kendisinin ikinci pilot olduğunu, görevinin sadece birinci pilotun talimatlarını yerine getirmek olduğunu belirtti. Gültekin, 2 pilot dışındaki diğer sanıkları tanımadığını, FETÖ/PDY ile hiçbir irtibatının bulunmadığını söyledi.Sanık Gültekin "Özel Harekat timinin Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'ne karadan gitmesinin tek nedeni, Ankara'dan Havacılık Daire Başkanı Daire Başkanı Uygar Elmastaş'ın İstanbul Havacılık Şube Müdürü Mehmet Tok'u arayarak "uçuşu kesin" talimatı vermesidir. Bu nedenle, yazılı uçuş talimatı verilmediği için uçuş yapılmamıştır" dedi.Sanık helikopter pilotu başkomiser Ender Küçüka savunmasında, "Sivil kıyafetli insanlar vardı. Kim olduğu belli değildi. Bize kaç kişiyi, kimi götüreceğimiz söylenmedi. Uçuş görev emirlerinin tamamı yazılı emir ile yapılır. Acil durumlarda sözlü emir olur. Ankara'yı Havacılık Daire Başkanını aradım, durumu bildirdim. Görevimizin gereği olarak yazılı emir istedim. Bu görevi yerine getirmemek için yazılı emir istemedim. Biz tam uçuşa başladığımız sırada, yetkili bir amirin talimatıyla uçuşumuz durduruldu. Uçuş emrini yerine getirmememiz söz konusu değildir" dedi.Küçüka savunmasını şöyle sürdürdü: "Sivil kıyafetli kendilerini özel harekatçı olarak tanıtan kişiler vardı. Bunları Cumhurbaşkanlığı köşkünü götürecektim. Birinci pilot olarak bu kişilerin kim olduğunu bilmem gerekiyordu. Ben daha önce Cumhurbaşkanlığı görevlerine de katıldım. 2015 Ağustos ayına kadar Başbakanlık VIP filosunda görev yaptım. Bu kişilerin kim olduğunu, niyetinin ne olduğunu bilmeden oraya götüremezdim. Biz uçuş hazırlığı yaptığımız sırada, özel harekatçılar oradan ayrılmıştı. Ankara'dan gelen talimat ile uçuş olmadı. Sonradan Ankara'da Gölbaşı'nın bombalandığını öğrendik. Sabaha kadar resmi üniformamız ile görev yerimizde bekledik"

Sanık Küçüka, ifadelerinin çarpıtıldığını, ByLock programını kullanmadığını, örgütsel bir bağının olmadığını ileri sürdü.



15 TEMMUZ GAZİLERİNDEN MÜDAHİLLİK TALEBİ

15 temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan (sağdan sola: Bekir Demir, Okan Altuntaş ve İlhami Çil davaya müdahil olma talebini mahkeme başkanına iletti. Gazilerden Bekir Demir Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Okan Altuntaş Kartal Köprüsü'nde, İlhami Çil ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralandı.







OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM

Jandarma ve özel harekat, salon çevresinde olağanüstü önlemler aldı. Duruşmaya giden herkes tek tek aramadan geçirildi. Duruşma binasının çevresi, tam techizatlı jandarma ve özel harekat timleri tarafından güvenliğe alındı. Salonun karşısında bulunan eski duruşma salonunun da güvenlik güçlerinin karargahı olarak kullanıldı. Duruşmaya cep telefonu alınmadı.



İDDİANAME

İddianamede, sanık komiser Tolga Gültekin ile başkomiser Ender Küçükağ'nın Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu, sanık Mehmet Barış Aktaş'ın ise sözleşmeli helikopter pilotu olarak görev yaptığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu yer tam olarak bilinmediği, Erdoğan'ı korumak üzere, ikamet olarak kullandığı ve o anda muhtemel bulunabileceği yerlerden olan Huber Köşküne, Özel Harekat Timinin sevk edilmesi emrini yerine getirmediği, sanık Ender Küçükağ'ın ByLock kullandığı tespit edildiği belirtildi.

İddinamade, sanık Ender Küçükağ'ın talimatı yerine getirmediği, bunun üzerine helikopteri uçurmakla sanık Tolga Gültekin'in görevlendirilerek, sanık Mehmet Barış Aktaş'la birlikte Özel Harekat Timini sevk etmeleri istendiği, ancak her iki sanığın da talimatı yerine getirmediği belirtildi.

İddianamede, darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 polisin 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 8 polisin FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Veli SARIBOĞA / İSTANBUL

Fotoğraflar: Sinan BİLGENOĞLU