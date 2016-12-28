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Hava durumu 28.12.2016

27 Aralık 2016 Salı, 09:55:42 HABERTURK.COM

Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem etkili oluyor. İBB, İstanbul'da saat 22.00'den sonra kar yağışının beklendiğini açıkladı, kar yağışı nedeniyle 7 bin personel ve bin 345 araç görevlendirdi

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     İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kar beklenen kentte 7 bin personel ve bin 345 aracın görev yapacağını bildirdi. Baraçlı, saat 22.00'den sonra kar yağışının beklendiğini, 7 bin personel ve bin 345 araçla İstanbul'un her noktasında aktif hareket ettiklerini, ayrıca 43 noktada buz önleyici uyarıcı sistemle tedbir aldıklarını belirtti.

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    Vatandaşlara araçlarına kış lastiği taktırmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri uyarısı yapan Baraçlı, şunları söyledi: "Ekiplerimiz kent genelindeki 7 bin 373 kilometre yol ağında ve 363 müdahale noktasında 24 saat kışa hazır olarak bekliyor"

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    "Otoyollarda 6 kar kaplanı, 43 kritik noktada buzlanma erken uyarı sistemi, kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı, köylerde ise 145 bıçaklı traktör ve kar küreme timleri karla mücadele çalışmalarına katılıyor. Karla mücadelede kullanılmak üzere 245 bin ton tuz depolarda bekletiliyor. İlçelere 40 bin ton tuz verilirken, kritik noktalara torbalarla 10 bin ton tuz bırakıldı."

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YORUMLAR 4
  • Misafir 5 saat önce
    istanbulda kaç cm kar bekleniyor?
  • Misafir 5 saat önce
    Tutar mı acaba?
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 11:07
    :)
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