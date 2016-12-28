27 Aralık 2016 Salı, 09:55:42 | Güncelleme: 28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:54:34
HABERTURK.COM
Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem etkili oluyor. İBB, İstanbul'da saat 22.00'den sonra kar yağışının beklendiğini açıkladı, kar yağışı nedeniyle 7 bin personel ve bin 345 araç görevlendirdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kar beklenen kentte 7 bin personel ve bin 345 aracın görev yapacağını bildirdi. Baraçlı, saat 22.00'den sonra kar yağışının beklendiğini, 7 bin personel ve bin 345 araçla İstanbul'un her noktasında aktif hareket ettiklerini, ayrıca 43 noktada buz önleyici uyarıcı sistemle tedbir aldıklarını belirtti.
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Vatandaşlara araçlarına kış lastiği taktırmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri uyarısı yapan Baraçlı, şunları söyledi: "Ekiplerimiz kent genelindeki 7 bin 373 kilometre yol ağında ve 363 müdahale noktasında 24 saat kışa hazır olarak bekliyor"
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"Otoyollarda 6 kar kaplanı, 43 kritik noktada buzlanma erken uyarı sistemi, kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı, köylerde ise 145 bıçaklı traktör ve kar küreme timleri karla mücadele çalışmalarına katılıyor. Karla mücadelede kullanılmak üzere 245 bin ton tuz depolarda bekletiliyor. İlçelere 40 bin ton tuz verilirken, kritik noktalara torbalarla 10 bin ton tuz bırakıldı."
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Meteorolojiden yapılan açıklamada, İstanbul'da geç saatlerde başlaması beklenen yoğun kar yağışının gece boyunca devam edeceği duyurulmuştu.
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Ankara'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının gece boyunca devam edeceği ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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Kar yağışının Ankara şehir merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10 cm, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde 10-20 cm kar örtüsü yüksekliği oluşturması bekleniyor. Vatandaşların ve ilgililerin ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
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Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Tekirdağ, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Hakkari çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve Marmara'nın doğusunun iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar, Akdeniz kıyı kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Muğla ve Kocaeli ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
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İstanbul'da çarşamba karla karışık yağmur, perşembe ile 1 ocak pazar günleri arasında ise fırtına eşliğinde (30-80 km/s) kuvvetli kar yağışlarının (3 ila 30 cm aralığında) yaşanacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı ve fırtınanın İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.
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Yurt genelinde Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem etkili oluyor. Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:
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Bugün akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda etkisini arttıracak yağışların yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75 kg/metrekare); iç ve yüksek kesimlerde (1000 metre rakım üzerindeki yerler) yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
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Kuvvetli fırtınanın da beklendiği, geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışlarının yaşandığı bölgede yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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Çarşamba günü Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde yağış bekleniyor.
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Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
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Yağışlı sistemin; 29.12.2016 Perşembe ve 30.12.2016 Cuma günleri de Güney Ege Kıyıları ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve yer yer karla karışık yağmur yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor.
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Perşembe ve Cuma günleri görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
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Yağışlı sistemin 2016 yılının son gününde de Batı kıyılarımız dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın; İstanbul ve Marmara’da kuzey yönlerden Perşembe günü fırtına (50-80 km/sa) Cuma günü kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) şeklinde, Perşembe günü İç Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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İstanbul’da bu gece saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın yarın (Çarşamba) aralıklarla hafif olarak devam edeceği, yarın gece saatlerinden itibaren kentin iç ve rakımın 100 metre üzeri olan yerlerinde karla karışık yağmur şekline döneceği tahmin ediliyor.
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Yağışın il genelinde Perşembe akşam, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5 - 10 cm kadar örtü yapabileceği bekleniyor.
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Ankara ve İç Anadolu bölgesinde yarın tekrar başlayacak kar yağışlarının 4 gün boyunca aralıklarla Cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı ve bölge genelinde ortalama 10 cm ve üzerinde kar örtüsü yapacağı tahmin ediliyor.
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Konya ve Karaman illerimiz geçtiğimiz hafta yağan karın üzerine dün ve bugün meydana gelen kar yağışları ile Konya’da 45, Karaman’da 85 cm ile tarihinin en yüksek kar kalınlığına erişti.
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Bu hafta sonuna kadar bu illerimizin de bulunduğu İç Anadolu bölgesinde kar yağışlarının etkili olması beklendiğinden aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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Meydana gelecek yoğun kar yağışları nedeniyle İç Anadolu’yu Akdeniz’e ve Marmara bölgesine bağlayan karayollarında buzlanma ve don olayının da etkisiyle ulaşımda aksamalar olabileceğinden vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar yurdun batı bölgelerinde azalarak mevsim normallerinin biraz altında, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Çarşamba günü yeni yağışlı sistem yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Yağışlar Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısındaki illerde kuvvetli yağmur şeklinde, yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde gerçekleşecek.
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İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde ise yağmur bekleniyor.
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Perşembe günü yurt genelinde etkili olan yağışlar kara dönüşecek. Yurdun tamamında yağışlar görülecek. Yağışların iç kesimlerde ve yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor.
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İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor. Özellikle Anadolu Yakası'nda örtü bıracak bir yağış bekleniyor.
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Akdeniz'in doğu kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında, Malatya, Elazığ, Niğde, Kayseri, Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı etkili olacak. Kıyıda etkili olan yağmur kuvvetli olacak.