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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kar beklenen kentte 7 bin personel ve bin 345 aracın görev yapacağını bildirdi. Baraçlı, saat 22.00'den sonra kar yağışının beklendiğini, 7 bin personel ve bin 345 araçla İstanbul'un her noktasında aktif hareket ettiklerini, ayrıca 43 noktada buz önleyici uyarıcı sistemle tedbir aldıklarını belirtti.