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Başbakan Binali Yıldırım
GÜNDEM

Başbakan'ın 15 Temmuz'daki o görüntüleri ortaya çıktı

Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesi, darbe girişiminin sürdüğü sıralarda yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı

27 Aralık 2016 Salı, 10:04:00 Güncelleme: 10:58:38

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'cü darbeci askerlerin darbe girişiminde bulunmasından kısa süre sonra televizyonlara bağlanarak halka mesaj vermiş, Başbakan Yıldırım'ın bu konuşmaları nereden yaptığı merak edilmişti. Twitter'da paylaşılan videoda Başbakan'ın bir evde koltukta otururken konuşma yaptığı görüldü.

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gecesi İstanbul'dan Ankara'ya araçla dönerken açılışı dün yapılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde darbe girişimine karşı planlarını yapmıştı. Yıldırım daha sonra Kastamonu'da bir kaymakamın evinde çalışmalarını sürdümüştü. Başbakanlık kaynakları videonun Yıldırım'ın İstanbul'daki evinde çekildiğini bildirdi.

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