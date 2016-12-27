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Mersin'de bir minibüsten çalıntı koyunlar çıktı

Mersin'de jandarma ekipleri yavaş ilerleyen minibüste bomba olduğunu düşünüp, 'dur' ihtarı yapınca, araçtan bomba değil 57 tane çalıntı koyun çıktı

27 Aralık 2016 Salı, 10:37:34 Güncelleme: 10:45:57 DHA

Mersin'de jandarmanın 'bombalı araç' şüphesiyle kovalamaca sonucu durdurduğu minibüsten, çalıntı 57 küçükbaş hayvan çıktı. Minibüste bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kent genelinde terör ve asayiş olaylarının önüne geçmek için uygulama yapan ekipler, beyaz renkli bir panelvan minibüsün aşırı yüklü ve arkasından lastik parçalarının sarkıyor olmasından şüphelendi. Jandarma ekipleri, yavaş ilerleyen minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü hızla kaçmaya başlayınca ekipler de takibe başladı. Arkasından uyarı ateşi açıp barikat kuran ekipler, kısa süren kovalamaca sonucu minibüsü durdurdu, içindeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Minibüste ise çalındığı olduğu belirlenen 57 koyun bulundu.

Üst üstü yüklenen koyunlardan 2'sinin havasızlıktan telef olduğu belirlenirken, 2 kamyonete yüklenen hayvanlar, hırsızlık başvurusunda bulunan sahibi besici Garip Kılıç'a (45) teslim edildi. 3 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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