Kırklareli'nde erkek ceseti bulundu

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a sınır olan Ahlatlı köyünde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gören bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 25-30 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin donarak öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu bölgeden traktör yardımıyla alınarak köy meydanına getirildi. Burada cenaze aracına konulan ceset, Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Üzerinde tanıtıcı kimlik çıkmayan kişinin sınırı yasa dışı yoldan geçmek isteyen göçmen olabileceği üzerinde duruluyor.